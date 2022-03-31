Disney заборонив прокат фільмів на території росії [ Редагувати ]
Кіностудія Disney відмовилась від прокату власних фільмів на території росії. Рішення набирає чинності вже з 7 квітня.
Обмеження від кіностудії стосуватиметься не лише закордонних фільмів, але й російських проектів.
Ще на початку березня Disney зупинила випуск прем'єр на території росії й ліцензування проектів для відеохостингів.
Водночас компанія зупинила роботу структурних підрозділів: Disney Cruise Line, а також видання й туроператора National Geographic.
по темі
Вечір гламуру та урочистостей зазвичай присвячений виключно здобуткам у сфері кіно. Та цього року організатори та зірки світового масштабу вирішили скористатися нагодою та висловити підтримку Україні та її народу.
Оккупанты сожгли дом лидера "Другої ріки" Валерия Харчишина под Гостомелем
Війна в Україні витіснила із заголовків і кіно, і культуру, і голлівудський гламур.
Украинский музыкант, вокалист и автор текстов группы "Бумбокс"Андрей Хливнюк попал под минометный обстрел и был ранен
Артистка Евгения Власова рассказала о том, что в первые дни начала полномасштабного вторжения россии в Украину переживала непростые времена