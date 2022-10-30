Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив про те, що росія піариться на голоді. Про це він написав в Twitter.

За його словами, москва обіцяє безплатно передати іншим країнам 500 тисяч тонн вкраденого в Україні зерна, заблокувавши 2 млн тонн

Півмільйона тонн зерна росія зможе доставити протягом наступних 4 місяців, зазначи міністр.