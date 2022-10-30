Зернова угода: росія пропонує тисячі тонн краденого зерна і блокуває вчетверо більше [ Редагувати ]
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив про те, що росія піариться на голоді. Про це він написав в Twitter.
За його словами, москва обіцяє безплатно передати іншим країнам 500 тисяч тонн вкраденого в Україні зерна, заблокувавши 2 млн тонн
Півмільйона тонн зерна росія зможе доставити протягом наступних 4 місяців, зазначи міністр.
Голодний піар росії. москва обіцяє безплатно передати іншим країнам 500 тисяч тонн зерна (ймовірно, вкраденого з України) протягом наступних 4 місяців. Але, зруйнувавши зерновий коридор, росія блокує 2 мільйони тонн зерна для Алжиру, Ємену, В'єтнаму, Бангладеш та інших просто зараз.
по темі
Попри обстріл росією морських портів та енергетичної інфраструктури Україна не має наміру припиняти роботу "зернового коридору"
У Рівненській області перевірять внутрішньопереміщених осіб
Єгипетський фунт впав більш ніж на 14% до рекордно низького рівня щодо долара
В Україні, попри обстріли, розпочався опалювальний сезон
Офіційні особи США можуть спробувати встановити граничну ціну на нафту, що експортується з росії вище 60 доларів за барель, що є вищим рівнем, ніж повідомлялося раніше