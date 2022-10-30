На півдні ЗСУ збили російський штурмовик Су-25 [ Редагувати ]
На півдні Збройні сили України збили російський штурмовик Су-25. Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.
30 жовтня близько 8.00 на південному напрямку зенітним ракетним підрозділом Повітряних Сил збито російський штурмовик Су-25.
Су-25 "Грач" - дозвуковий штурмовик, призначений для підтримки сухопутних військ над полем бою і знищення об'єктів із заданими координатами. Його вартість - майже $11 млн. Су-25 експлуатуються з 1981 року.
Раніше у неділю повідомлялося, що на Харківщині ЗСУ збили ворожий бойовий гелікоптер.
За даними Генштабу ЗСУ, на ранок 30 жовтня окупанти втратили в Україні 274 літаки та 252 вертольоти.
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