На півдні Збройні сили України збили російський штурмовик Су-25. Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

30 жовтня близько 8.00 на південному напрямку зенітним ракетним підрозділом Повітряних Сил збито російський штурмовик Су-25.

Су-25 "Грач" - дозвуковий штурмовик, призначений для підтримки сухопутних військ над полем бою і знищення об'єктів із заданими координатами. Його вартість - майже $11 млн. Су-25 експлуатуються з 1981 року.

Раніше у неділю повідомлялося, що на Харківщині ЗСУ збили ворожий бойовий гелікоптер.

За даними Генштабу ЗСУ, на ранок 30 жовтня окупанти втратили в Україні 274 літаки та 252 вертольоти.