На Харківщині зинищили російський ударний гелікоптер [ Редагувати ]
На Харківщині у неділю, 30 жовтня, українські захисники збили ворожий ударний вертоліт. Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
30 жовтня на Харківщині близько 16.00 зенітним ракетним підрозділом повітряного командування "Схід" збито російський ударний вертоліт (тип встановлюється).
За даними Генштабу ЗСУ, на ранок 30 жовтня окупанти втратили в Україні 274 літаки та 252 вертольоти.
по темі
26 жовтня, близько 17.00 години, у Бериславському районі Херсонщини, підрозділом зенітної ракетної Одеської бригади повітряного командування "Південь" збито російський ударний вертоліт Ка-52
Українські військові сьогодні, 21 жовтня, у Миколаївській області збили російський реактивний штурмовик Су-25
У Бериславському районі Херсонської області українські воїни збили бойовий вертоліт
На південних рубежах захисту українські військові пілоти завдали 11 авіаударів зі скупчення особового складу та озброєння супротивника, а також за позиціями його протиповітряної оборони
12 жовтня близько 21:00 поблизу Вінниці зазнав аварії винищувач однієї із бригад тактичної авіації Повітряних сил. Льотчик успішно катапультувався, почувається добре