Голова Міноборони Туреччини обговорив з шойгу вихід рф з "зернової угоди" [ Редагувати ]
Міністр оборони Туреччини Хулусі Акар провів телефонну розмову з російським колегою сергієм шойгу. Головною темою обговорень став вихід росії з "зернової угоди".
Про це повідомляє прес-служба Міноборони Туреччини.
За інформацією відомства, під час розмови з шойгу Акар підкреслив велике значення продовження "зернової угоди", яка "робить великий внесок у вирішення глобальної продовольчої кризи і показує, що всі проблеми можна вирішити шляхом співпраці та діалогу".
"Очікуємо на перегляд рішення про призупинення ініціативи з експорту зерна, яка є суто людською діяльністю і має бути відокремлена від конфліктних ситуацій", - наводить Міноборони слова Акара.
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