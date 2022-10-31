Міністр оборони Туреччини Хулусі Акар провів телефонну розмову з російським колегою сергієм шойгу. Головною темою обговорень став вихід росії з "зернової угоди".

Про це повідомляє прес-служба Міноборони Туреччини.

За інформацією відомства, під час розмови з шойгу Акар підкреслив велике значення продовження "зернової угоди", яка "робить великий внесок у вирішення глобальної продовольчої кризи і показує, що всі проблеми можна вирішити шляхом співпраці та діалогу".

"Очікуємо на перегляд рішення про призупинення ініціативи з експорту зерна, яка є суто людською діяльністю і має бути відокремлена від конфліктних ситуацій", - наводить Міноборони слова Акара.