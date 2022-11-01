Кремлівський диктатор досі розраховує на те, що Європа купуватиме російський газ. Нехай навіть через посередництво турецького хабу, який ще не створили. Дарма, що голова Міжнародного енергетичного агентства Фатіх Бірол констатував: росія втратила свого найбільшого клієнта, європейські країни, назавжди. До того ж у Європі різко впали ціни на газ - тепер блакитне паливо коштує менш ніж тисячу євро за тисячу кубів. Чому? І чи помітять це здешевіння пересічні споживачі? Тетяна Логунова розкаже.

Зима все ближче, а ціни на газ - усе нижче. Європа з подивом спостерігає за падінням вартості блакитного палива. Вперше за останні кілька місяців за тисячу кубів дають менше тисячі євро. Або так: одна мегават-година газу коштує менш як сто євро. У вересні ціна була удвічі більшою - 223 євро, а у серпні взагалі била рекорди - 342 євро. Піке сталося… завдяки росії.

Морози вдарять, Європа замерзне і приповзе просити газу. Такі погрози європейці чули з кремля усе літо. І бачили, як росія, вигадуючи різні причини, зупиняє транспортування палива до ЄС. Слухали, спостерігали та готувалися до зими без російського газу. І врешті-решт впоралися навіть краще, ніж планували.

Газові сховища ЄС заповнені майже на 93 відсотки. У Німеччині, а вона є найбільшим споживачем блакитного палива у Європі, цей показник перевищив 96 відсотків. Тобто, якщо зима не буде аномально холодною - газу вистачить. І це одна з причин падіння цін на газ.

Якою буде зима поки неясно, а от з осінню вже все зрозуміло. Вона в Європі аномально тепла. Завтра вже перше листопада, а на термометрах - плюс 20. І така погода - друга причина падіння цін на газ.

Зазвичай у кінці жовтня німці вже вдягали теплі куртки, а вечорами вмикали у квартирах опалення. Нині ходять у футболках і купаються у басейнах просто неба. На календарі - осінь, а на вулиці - травень.

Карстен Бранд, метеоролог:

Таку теплу погоду зумовлюють два фактори. Ми в принципі спостерігаємо підвищення температур через зміни клімату. Але річ не тільки в цьому. У нас зараз незвичайна ситуація: тижнями дмуть південно-західні вітри, яки приносять у Центральну Європу тепле повітря. От і маємо жовтневе літо.

І нарешті третя й остання причина падіння цін на газ - це економія. Готуючись до зими, європейські країни суттєво скоротили споживання газу. В середньому по ЄС - на 15 відсотків. Серед лідерів із заощадливості - Швеція, Нідерланди та Німеччина.

Роберт Габек, міністр економіки Німеччини:

Ми бачимо суттєве падіння цін на газ. Це сильний сигнал для ринків. І в середньостроковій перспективі - хороша новина споживачів.

У своїх рахунках нинішнє падіння цін німці не відчують. Бо паливо, яким вони користуються, постачальники закуповували за довгостроковими угодами. І за вищими цінами.