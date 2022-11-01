Організація Об'єднаних Націй вважає, що призупинення росією участі в "зерновій угоді" не означає втрату чинності угоди. Інспектори ООН продовжать перевірку суден, що транспортують збіжжя з українських портів. Про це заявив заступник генерального секретаря Організації з гуманітарних питань Мартін Гриффітс.

За дискусією на засіданні Ради безпеки, яке присвятили виключно цьому питанню, а вона була емоційною, слідкував наш спеціальний кореспондент у Сполучених штатах Дмитро Анопченко.

Насправді Радбез ООН - найкраща можливість чітко зрозуміти позиції країн. Почути, хто на чиєму боці, хто в умовному "російському таборі"- адже кожному треба було висловитися. І у своїй промові по суті сказати - як вони розцінюють дії Москви, яка призупинила свою участь у "зерновій угоді", чи вірять звинуваченням на адресу Києва.

І маємо можливість детально з усім розібратися. По-перше - росія заявляє, що формальним приводом для призупинення угоди стала, начебто, атака дронів на її судна, які задіяні в організації безпеки зернового коридору і були атаковані у Севастополі. Що атаки були з Одеси й з борту одного із цивільних суден, яке рухалося зерновим коридором. Це, перше, із чим варто розібратися, адже не тільки від представників інших країн, але і від високопосадовців самої ООН пролунало фактичне спростування цієї версії.

Мартін Гріффінс, заступник генерального секретаря ООН:

Говорячи про звинувачення з приводу неправомірного використання вантажних суден у військових цілях… Але жодне судно не знаходилося в коридорі в ніч на 29 жовтня, коли стався напад, і жодне судно не повідомило про інцидент у вихідні дні. Та й сам коридор - це просто лінії на карті: коли судна, що беруть участь у Чорноморській зерновій ініціативі, не перебувають у цьому районі, коридор немає особливого статусу. Це не щит, це не притулок, це не заборонена зона.

Таким чином, і про це максимально відкрито сказав представник Франції, інцидент у Севастополі (навіть якщо він і був, що теж нині нез'ясовано) москва використовує лише як привід. Тут (і це показово) лише одна країна Африки висловилася за те, щоб ООН провела розслідування заяв росії щодо атаки на її кораблі. Від європейців лунали такі оцінки як "дезінформація", "маніпуляції" і таке інше. Позиція України також в тому, що Кремль давно готувався до припинення транзиту, і давно погрожував це зробити.

Сергій Кислиця, постійний представник України при ООН:

Ми обурені, але не здивовані оголошенням росії про припинення її участі у Чорноморській зерновій ініціативі. Ці заяви не прозвучали раптово, оскільки росія ніколи не відмовлялася від загострення продовольчої кризи як інструменту тиску та шантажу на світ. Раніше ми вже чули російські погрози вийти з ініціативи.

Які ж варіанти дій в цій ситуації. Виявилося, що їх не так і багато. І найкращий, як говорили під час Радбезу представники країн Заходу, не погоджувати якусь нову угоду, а повернути дію тієї, що є. Бо поки вона діяла світові ціни на продовольство стабільно падали, а щойно росія зробила заяву про призупинення угоди - ринок миттєво відреагував, і ціни пішли вгору.

Джеффрі Делаурентіс, заступник Постійного представника США при ООН:

Росія знову демонструє свою готовність перетворити продовольство на зброю. Її дії безпосередньо впливають на країни з низьким і середнім рівнем доходу, підвищуючи світові ціни на продовольство та посилюючи й без того жахливу гуманітарну кризу щодо глобальної продовольчої безпеки.

Феридун Синірліоглу, постійний представник Туреччини при ООН:

Чорноморська зернова ініціатива має тривати! Довіра між різними країнами була так важко створена! Її можна легко втратити, якщо ми не зробимо активних кроків просто сьогодні.

Туреччина та Україна спробували організувати огляд суден, які проходять "зерновим коридором", - щоб вони могли продовжити рух, - на що представник москви заявив під час Радбезу, що росія у такому випадку запроваджуватиме власний, додатковий контроль в морі.

Висновки? Москва не виходить з угоди, але намагатиметься виторговувати якісь поступки (зараз навіть не озвучують конкретно - які) в обмін на відновлення зернового експорту. Тож і світ, і Сполучені Штати шукатимуть засоби впливу. І ця ситуація, на жаль, не матиме простого рішення - ані за підсумками Радбезу ООН, ані за результатами дій, які вживають і штати, і Європа.