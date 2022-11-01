В окупованій Волновасі ЗСУ знищили базу кадировців (фото) [ Редагувати ]
В окупованій Волноваcі на Донеччині ЗСУ завдали удару по готелю, де базувалися кадирівці. Про це повідомив журналіст Андрій Цаплієнко.
Окупована Волноваха. Влучання в ресторанно-готельний комплекс "Ахтамар". За одними даними, там знаходилась комендатура. За іншими розташування кадирівців. А, втім, одне іншому не заважає. Кажуть, що знищено до десяти одиниць техніки окупантів.
Інформацію про знищення бази рашистів підтверджує і радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
Наші джерела кажуть, що було влучання готель Ахтамар по трасі Маріуполь-Донецьк, де розполагались кадирівці та знешкоджено близько 10 одиниць військової техніки. Чекаємо на приємне збільшення цифр втрат в офіційних повідомленнях ГенШтабу України.
Нагадаємо, Кадиров наприкінці жовтня визнав загибель 23 і поранення 58 чеченських бійців на Херсонщині.
по темі
Найскладнішим напрямком на фронті залишається Бахмутський, особливо селище Іванград на південь від міста, де окупанти "шалено атакують". Ще один складний напрямок - Авдіївський. Про це заявив речник Східного угруповання військ Сергій Череватий
Українські захисники на минулу добу знищили 650 російських окупантів, чотири ворожих гелікоптери й один літак. Найбільших втрат ворог зазнав на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Про це повідомив Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні 1 листопада
ЗСУ продовжують контролювати ситуацію на Південнобузькому напрямку
Станом на ранок понеділка, 31 жовтня, сили ЗСУ збили 44 ракети з понад 50 запущених росією
Українські військові продовжують знесилювати ворога на Запорізькому напрямку, знищуючи живу силу, техніку та БК окупантів