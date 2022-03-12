Российские оккупанты уничтожили город Волноваха в Донецкой области. Ракеты и снаряды врага нанесли ему невероятные разрушения.

Волноваха стала мишенью для десятков ракет и снарядов русских оккупантов. Обстрелы врага нанесли городу огромный ущерб.

Близкие умоляют оккупантов дать зеленый коридор и спасти людей из разрушенного города.

"Молю спасите мою маму и родных. Дайте зеленый коридор, чтобы вывезти оставшееся население из г. Волноваха. Да городу присвоили "Город-герой", но нельзя взять и так просто отступить! Как заявил глава Донецкой ОГА Кириленко, что города фактически не существует! А как быть, тем, кто остался там? Их бросили? 2 недели люди сидят без еды, воды, отопления ! И вы так просто говорите "города нет"? Там остались старики, которые нуждаются в лекарствах и которые понятия не имеют ,что была эвакуация ! Там дети, там молодежь, там беременные! Город разрушен, все остались без домов, но молю, просто молю, дайте вывезти людей, которые там живы еще. Не дайте им умереть голодной и холодной смертью!", - пишет Мария, у которой мама вторую неделю не выходит на связь из Волновахи.