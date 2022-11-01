Зерновий коридор: з українських портів вийшли ще три судна [ Редагувати ]
У вівторок, 1 листопада, з українських портів вийшли ще три судна з продовольством вийшли. Це сталося попри заяви росії про призупинення участі в ініціативі. Про це повідомляє Reuters.
Координаційний центр під керівництвом ООН зазначає, що рух кораблів погоджено українською, турецькою делегаціями та ООН у Стамбульському центрі. Делегацію рф проінформовано про це.
До того ж, координатор ООН із зернової ініціативи Амір Абдулла продовжив обговорення з усіма трьома державами-учасницями, намагаючись відновити повну участь у центрі, який контролює безпечний прохід суден.
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