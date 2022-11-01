Наші аеророзвідники - завжди на крок попереду

На сході України ситуація залишається напруженою. За даними Генштабу, російська армія намагається утримати тимчасово захоплені території - окупанти облаштовують фортифікаційні рубежі. Та постійно намагаються здійснювати наступ на Бахмутському й Авдіївському напрямках Донецької області. Відбивати атаки ворога українським бійцям доводиться також на Харківщині й Луганщині.

Втім скрізь наші воїни міцно тримають оборону. На підтвердження того - наступний сюжет. Кореспондентам Військового телебачення вдалося провести кілька годин разом із бійцями 79-ї окремої десантно-штурмової бригади. Подивіться, як працюють наші захисники.

Позивний "Бергас", військовослужбовець Збройних сил України:

По піхоті працюємо, по легкоброньованим цілям, якщо бронебійними снарядами. Різні модифікації боєприпасів у нього є.

Десантники 79-ї бригади, з якими ми працюємо сьогодні, міцно тримають оборону на сході країни.

Позивний "Циган", військовослужбовець Збройних сил України:

Ми даємо їм гідну відсіч все в нас добре тут. Є спостереження, а нагляд тут у нас. Зброї у нас вистачає, протитанкової зброї, і протипіхотної зброї. Є у нас важкі кулемети, тут у нас все добре, гідну відсіч їм дамо, якщо треба буде.

Ворог постійно намагається просунутися вперед, кажуть бійці. Але наші аеророзвідники - завжди на крок попереду.

Анна Новіцька, кореспондентка Військового телебачення України:

В умовах сучасної війни не остання роль за дронами. Вони здатні не лише вистежувати, але й ліквідовувати важливі цілі окупантів.

На цих кадрах результат професійної роботи українських мінерів та аеророзвідників. Російську установку розмінування знищено.

Позивний "Циган", військовослужбовець Збройних сил України:

Поїхав танчик і так званий "змій горинич", який розмінувати там поля хотів, вдарити по нашим побратимам. Бо він 5-поверхівку звалити може відразу - з одного пострілу - дуже сильно він б'є. То він там на ТМ підірвався.

Вибух - і від техніки окупанта залишається тільки глибока вирва на полі. Наші захисники наголошують - так буде з кожною машиною війни й з кожним окупантом, що прийде на українську землю зі зброєю в руках.