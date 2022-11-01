79 окрема десантно-штурмова бригада: герої, що тримають Схід [ Редагувати ]
На сході України ситуація залишається напруженою. За даними Генштабу, російська армія намагається утримати тимчасово захоплені території - окупанти облаштовують фортифікаційні рубежі. Та постійно намагаються здійснювати наступ на Бахмутському й Авдіївському напрямках Донецької області. Відбивати атаки ворога українським бійцям доводиться також на Харківщині й Луганщині.
Втім скрізь наші воїни міцно тримають оборону. На підтвердження того - наступний сюжет. Кореспондентам Військового телебачення вдалося провести кілька годин разом із бійцями 79-ї окремої десантно-штурмової бригади. Подивіться, як працюють наші захисники.
Позивний "Бергас", військовослужбовець Збройних сил України:
По піхоті працюємо, по легкоброньованим цілям, якщо бронебійними снарядами. Різні модифікації боєприпасів у нього є.
Десантники 79-ї бригади, з якими ми працюємо сьогодні, міцно тримають оборону на сході країни.
Позивний "Циган", військовослужбовець Збройних сил України:
Ми даємо їм гідну відсіч все в нас добре тут. Є спостереження, а нагляд тут у нас. Зброї у нас вистачає, протитанкової зброї, і протипіхотної зброї. Є у нас важкі кулемети, тут у нас все добре, гідну відсіч їм дамо, якщо треба буде.
Ворог постійно намагається просунутися вперед, кажуть бійці. Але наші аеророзвідники - завжди на крок попереду.
Анна Новіцька, кореспондентка Військового телебачення України:
В умовах сучасної війни не остання роль за дронами. Вони здатні не лише вистежувати, але й ліквідовувати важливі цілі окупантів.
На цих кадрах результат професійної роботи українських мінерів та аеророзвідників. Російську установку розмінування знищено.
Позивний "Циган", військовослужбовець Збройних сил України:
Поїхав танчик і так званий "змій горинич", який розмінувати там поля хотів, вдарити по нашим побратимам. Бо він 5-поверхівку звалити може відразу - з одного пострілу - дуже сильно він б'є. То він там на ТМ підірвався.
Вибух - і від техніки окупанта залишається тільки глибока вирва на полі. Наші захисники наголошують - так буде з кожною машиною війни й з кожним окупантом, що прийде на українську землю зі зброєю в руках.
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Десятки танків і броньованих машин. Командні пункти, склади боєприпасів, сотні солдатів. Росіяни щодня несуть у боях шалені втрати. Злагоджена робота ЗСУ не залишає жодних шансів тим, хто прийшов на українську землю вбивати.
Бавовнятко завітало до Алчевська. Прилетіло до готелю, де з комфортом розташувалися московити. Гучно було у Луганську та поблизу. Остерігаючись контрнаступу, окупанти підривають мости.
Щоб зробити процес розмінування більш швидким та передусім безпечним для рятувальників, в Україну привезли спеціальну машину. Називається - Армтрак. Родом з Великої Британії.
В такому вигляді - форма знову повертається на фронт. І тепер вже допомагає боронитися українцям. Трансформацію спорядження росіян бачила Світлана Шекера.
Десятки таких приладів - уже на фронті, а замовлень від підрозділів - уже більше сотні. Як виглядає "Сова", і як її випробовують, бачили наші кореспонденти.