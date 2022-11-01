Загалом по Миколаєву сьогодні вночі випустили чотири ракети

Літня жінка загинула сьогодні від ворожої ракети в Миколаєві. Росіяни обстріляли місто опівночі. Влучили по цивільних об'єктах. В деякі поцілили вже вдруге. Частково зруйновані кілька навчальних закладів, знищений 2-поверховий житловий будинок, пошкоджені хати, зайнялася 5-поверхівка. У медичному закладі вибуховою хвилею та уламками вибило плити, якими будівельні бригади зашивали вікна після попереднього обстрілу. Деталі нічної російської атаки - у сюжеті Марини Михайловської.

Людмила Петрівна живе у центральній частині Миколаєва. Її приватний будинок і сусідні значно пошкоджені. Опівночі місто здригнулося від потужних вибухів.

Людмила, мешканка пошкодженого будинку:

Я тут сидела. Потом как бахнуло, и это щит на меня. Потом соседи выскочили.

Пенсіонерка жаліється, в її квартирі не залишилося непошкодженої кімнати. Прожила тут майже півстоліття. Тепер навіть прибрати самій важко, не кажучи вже про якийсь ремонт.

Смотрите, что делается. Никакие ставни, ничего не помогло.

А от сусідню оселю повністю розтрощило. Її 86-літня власниця не вижила.

Людмила, мешканка пошкодженого будинку:

Мы не ходили в бомбоубежище. Что будет, то будет. Никто ж не верил. Я говорю, может пойдем? А она говорит, нет, я здесь была, здесь и останусь.

Після багатьох годин пошуків - рятувальникам все-таки вдалося дістати тіло.

Аркадій Дабагян, заступник голови товариства Червоного Хреста в Миколаївській обл.:

В житловий будинок був прильот ракети. Вночі тривали пошуки. Зранку літня жінка була знайдена померлою. Червоний хрест с ДСНС відпрацював. Закінчуємо тим, що забираємо померлу людину.

А за декілька кварталів від будинку оговтуються від шоку співробітники гімназії. Чи зможуть далі працювати, незрозуміло. Від будівлі мало що залишилося.

Онлайн, да. Я мала сьогодні бути на роботі. Тепер нема, де працювати. Будемо мати, що врятувати. Багато чого було. Інтерактивні дошки і все… Не заслужив наш заклад такого. Як і інші. Тим паче діти не в чому не винні.

Ця гімназія була побудована ще в 19 столітті. Є пам'яткою архітектури й одним з найвідоміших освітніх закладів Миколаєва. Це вже другий приліт сюди.

Денис Барашковський, в.о. головного інженера комунального підприємства "Елу Автодоріг":

Ми будемо поки прибирати дорогу, яка також постраждала. Велика кількість уламків розлетілася по парку та двох дорогах. Потім будемо прибирати територію у сквері.

Загалом по Миколаєву сьогодні вночі випустили чотири ракети. Росіяни знову гатили по місту із зенітно-реактивної системи С-300. Серед містян - одна загибла.