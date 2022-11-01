Літня жінка загинула від ворожої ракети в Миколаєві [ Редагувати ]
Літня жінка загинула сьогодні від ворожої ракети в Миколаєві. Росіяни обстріляли місто опівночі. Влучили по цивільних об'єктах. В деякі поцілили вже вдруге. Частково зруйновані кілька навчальних закладів, знищений 2-поверховий житловий будинок, пошкоджені хати, зайнялася 5-поверхівка. У медичному закладі вибуховою хвилею та уламками вибило плити, якими будівельні бригади зашивали вікна після попереднього обстрілу. Деталі нічної російської атаки - у сюжеті Марини Михайловської.
Людмила Петрівна живе у центральній частині Миколаєва. Її приватний будинок і сусідні значно пошкоджені. Опівночі місто здригнулося від потужних вибухів.
Людмила, мешканка пошкодженого будинку:
Я тут сидела. Потом как бахнуло, и это щит на меня. Потом соседи выскочили.
Пенсіонерка жаліється, в її квартирі не залишилося непошкодженої кімнати. Прожила тут майже півстоліття. Тепер навіть прибрати самій важко, не кажучи вже про якийсь ремонт.
Смотрите, что делается. Никакие ставни, ничего не помогло.
А от сусідню оселю повністю розтрощило. Її 86-літня власниця не вижила.
Людмила, мешканка пошкодженого будинку:
Мы не ходили в бомбоубежище. Что будет, то будет. Никто ж не верил. Я говорю, может пойдем? А она говорит, нет, я здесь была, здесь и останусь.
Після багатьох годин пошуків - рятувальникам все-таки вдалося дістати тіло.
Аркадій Дабагян, заступник голови товариства Червоного Хреста в Миколаївській обл.:
В житловий будинок був прильот ракети. Вночі тривали пошуки. Зранку літня жінка була знайдена померлою. Червоний хрест с ДСНС відпрацював. Закінчуємо тим, що забираємо померлу людину.
А за декілька кварталів від будинку оговтуються від шоку співробітники гімназії. Чи зможуть далі працювати, незрозуміло. Від будівлі мало що залишилося.
Онлайн, да. Я мала сьогодні бути на роботі. Тепер нема, де працювати. Будемо мати, що врятувати. Багато чого було. Інтерактивні дошки і все… Не заслужив наш заклад такого. Як і інші. Тим паче діти не в чому не винні.
Ця гімназія була побудована ще в 19 столітті. Є пам'яткою архітектури й одним з найвідоміших освітніх закладів Миколаєва. Це вже другий приліт сюди.
Денис Барашковський, в.о. головного інженера комунального підприємства "Елу Автодоріг":
Ми будемо поки прибирати дорогу, яка також постраждала. Велика кількість уламків розлетілася по парку та двох дорогах. Потім будемо прибирати територію у сквері.
Загалом по Миколаєву сьогодні вночі випустили чотири ракети. Росіяни знову гатили по місту із зенітно-реактивної системи С-300. Серед містян - одна загибла.
по темі
Загалом по Миколаєву з ночі випустили щонайменше п'ять ракет. Попередньо всі вони з протиповітряної системи С-300.
Першу пілотну конструкцію, на зразок тих, що захищають людей на вулицях ізраїльських міст, вже встановили в Корабельному районі.
У Прибузьке на Миколаївщині війна увірвалась в середині березня і перетворила фермерське село на фронтове. Населений пункт розташований за двадцять кілометрів від Миколаєва.
Чого вона мала б досягти, які уроки історії так і не вивчила росія, і якою має бути реакція Києва - про все це у матеріалі Світлани Чернецької.
Бавовнятко завітало до Алчевська. Прилетіло до готелю, де з комфортом розташувалися московити. Гучно було у Луганську та поблизу. Остерігаючись контрнаступу, окупанти підривають мости.