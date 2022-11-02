Прицільне знищення росіянами нашої критичної інфраструктури - це теж інструмент вчинення геноциду проти українців. Цієї ночі окупанти поцілили в обʼєкти, зокрема, на Черкащині. Зараз там тривають ремонтні роботи. Не припиняється відновлення системи і на Київщині. І через зростання споживання електроенергії - в області розпочинають екстренні відключення. Про це повідомили в ДТЕК Київські регіональні мережі.

Узагалі "енерготерор" росіян є викликом не лише для нашої країни, а й для всієї Європи. Про це говорив Володимир Зеленський. І Європа - готова прийняти цей виклик. Про це будемо говорити у випуску докладно. І спершу матеріал - про енергетичну ситуацію в країні зараз і про те, як саме Захід готовий допомогти Україні у відновленні пошкодженої інфраструктури.

Росія продовжує ракетний терор українських енергетичних об'єктів! Українські міста - поринають у темряву. Для економії - на вулицях гаснуть ліхтарі, вивіски, світлофори. Без світла залишаються цілі квартали!

Люди вигадують лайфхаки, як прожити у висотках, де все - працює від електрики.

Олена Городнича, жителька Києва:

Ми придумали живити лед-стрічку від акумулятора для дитячої машинки.

Киянка Олена показує свій набір для виживання. У термосі - чай, у кожній кімнаті - свічки. На кухні - туристичний пальник, він заміняє електроплитку.

Олена Городнича, жителька Києва:

Я б без нього не вижила. Буває таке, що навіть той же чай в термосі в мене був, але він вже вистиг і хочеться гарячого. Або дитина хворіє, треба щось тепленьке підігріти.

Енергетики і вдень, і вночі лагодять мережі. А посадовці попереджають - є реальна загроза подовгу сидіти без світла!

Олексій Кулеба, голова Київської обласної військової адміністрації в інтерв'ю hromadske:

Якщо будуть пошкодження, які ми зможемо відновити за два тижні, то це свідчитиме про те, що нам два тижні потрібно протриматись. На жаль, у нас такий ворог, що важко передбачити умови ураження.

В "Укренерго", окрім графіків погодинних відключень, змушені були ввести додаткові обмеження у Сумській, Харківській та Полтавській областях.

Володимир Зеленський, Президент України:

На жаль, через ракетні удари, удари безпілотниками-камікадзе по нашій енергосистемі, яка частково, 30-40% була зруйнована.

Олександр Харченко, директор Центру досліджень енергетики:

Рівень пошкодженого обладнання в системі приблизно складає 40% - ця цифра змінюється кожного дня. Об'єкти відновлюються, і часто відновлюються доволі швидко, так само прилітає нова хвиля - і у нас є нові пошкодження і нові зруйновані об'єкти. Тому важко зафіксувати якусь конкретну цифру, яка б казала про рівень загальних пошкоджень. Але він дійсно між 35 і 45%.

Утім, потужності для відновлення зруйнованих об'єктів - із кожним ворожим ударом стрімко скорочуються, наголошують енергетики.

Дмитро Сахарук, виконавчий директор ДТЕК:

Ми уже, на жаль, використали запас обладнання, який у нас був на складах після перших 2 хвиль атак, які відбувалися 10 жовтня. Якусь кількість обладнання ми змогли купити. На жаль, вартість обладнання вимірюється сотнями мільйонів доларів.

Допомогти Україні з відновленням енергетичної безпеки погодилися міжнародні партнери. Комісарка ЄС із питань енергетики Кадрі Сімсон - під час зустрічі з Володимиром Зеленським у Києві - заявила про намір збільшити підтримку енергетичного сектору України.

Кадрі Сімсон, комісарка ЄС з питань енергетики:

Зараз у нас 25 з половиною мільйонів євро готові, щоб забезпечити нагальні потреби і відповідні постачання, буквально протягом цієї зустрічі. У часи нападів Росії на енергосистему нам потрібно підтримати Україну. Я вже на власні очі побачила ці руйнування, тож зроблю все належне, щоб збільшити фінансову, технічну, а також практичну допомогу, що має надходити з боку ЄС, наших інституцій, але також із боку наших міжнародних партнерів.

І йдеться не лише про державні, а й приватні компанії по всьому світу.

Кадрі Сімсон, комісарка ЄС з питань енергетики:

Ми робимо все можливе, щоб забезпечити вас необхідним обладнанням, щоб відновити електромережі. Це не лише підтримку, яка йде від Євросоюзу. Ми також звернулися до партнерів, однодумців. Бо потрібне специфічне обладнання, яке лише деякі глобальні компанії можуть надати і привезти.

Олександр Харченко, директор Центру досліджень енергетики:

В нас вже є приклади, коли німецькі енергетики беруть відпустки і везуть на кордон Польщі і України обладнання. Щоб зробити це швидше. Ми відчуваємо реальну таку потужну підтримку з боку країн Європи.

Поки ж - енергетики та посадовці закликають українців продовжувати максимально економити електроенергію, особливо у пікові години споживання.

Герман Галущенко, міністр енергетики України:

Те, що роблять росіяни, вони роблять свідомо і розуміють наслідки цих дій. Ключове, що дійсно важливо - просимо людей продовжувати заощаджувати людей у використанні електроенергії. Це дуже допомагає. Зараз питання не в виробництві товару - електроенергії, а питання в тому, щоб зменшувати споживання.

Експерти наголошують - за розумного споживання електроенергії користувачами, за злагодженої роботи енергетиків, за потужної міжнародної підтримки тотального блек-ауту в Україні вдасться уникнути.