Фахівці добровільно їдуть у населені пункти Київщини, де люди постраждали від жахів окупації.

Зцілити рани окупації та хвороби війни прагнуть столичні лікарі-волонтери. Фахівці вузького профілю їздять містами і селами Київщини і безкоштовно приймають пацієнтів. Медичний десант - обстежує, призначає ліки та виявляє недуги у дорослих та дітей. Кажуть: побільшало серцево-судинних та ендокринних хворих. А багатьом людям - після пережитого потрібна психологічна допомога. Продовжить Олена Логінова.

Бригада столичних лікарів вкотре приїхала до Гостомеля. На 9 профільних спеціалістів, зокрема, ендокринолога, кардіолога, нейрохірурга та педіатрів - уже чекають пацієнти.

Олена Логінова, кореспондентка:

Гостомельська амбулаторія. За день тут приймають понад 100 пацієнтів і сьогодні люди зможуть отримати консультацію профільних спеціалістів.

Це їхня 42 поїздка в область! Фахівці добровільно їдуть у населені пункти Київщини, де люди постраждали від жахів окупації. В амбулаторії кажуть: саме вузькопрофільних медиків зараз не вистачає. Мсіцеві і лікарі працюють у екстремальних умовах, тому допомога вкрай неообхідна.

Олена Юзвак, директорка КНП "Гостомельського центру первинної медико-санітарної допомоги":

Це дуже важливо, тому що важко - повітряні тривоги, важко добратися до вторинної ланки, або до інститутів, або до клініко-діагностичних центрів, а тут люди на місці, за місцем проживання отримують ту консультативну допомогу, яка їм необхідна. Особливо, дуже потрібні кардіологи, дуже потрібні ендокринологи.

Всі лікарі - з Національної академії медичних наук України, яка і ініціювала роботу мобільних бригад.

Андрій Гук, лікар-нейрохірург, ДУ "Інституту нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України":

У звʼязку з стресовою ситуацією, яка виникла внаслідок окупації російськими військами цих територій, звичайно,загострились всі хронічні хвороби. Вони настільки стали актуальними, що потребують інколи навіть невідкладної допомоги і ми можемо це надати. Стараємось, щоб люди ішли по певному такому окремому зеленому коридору,щоб вони не чекали.

Кардіолог Петро Сидоренко обстежує пацієнта. Лікар каже - середа вже стала традиціним виїздним днем. І так чоловік працює вже 5 місяців. Відпочивати ніколи, бо через війну кількість серецево-судинних захворювань зросла в рази.

Петро Сидоренко, лікар-кардіолог, "Інституту кардіології, клінічної та регенеративної медицини ім. академіка М.Д. Стражеска НАМН України":

Людей дуже багато, всі хочуть отримати більш-менш висококваліфіковану допомогу. Збільшилась як гіперточнічної хвороби, збільшилось і аретмій, збільшилось і таких ревматологічних, тому що холод, пересиділи в підвалах ...і плюс психологічна. Психіатрична допомога теж потрібна, тому що люди морально знищені. І приходять...якщо людина приходе і називає, що адрес єсть, а будинку нема, то в якому вона стані може прийти до нас.

Це вже прийом у ендокринолога. Пацієнту вимірюють рівень цукру в крові. Медики кажуть: зросла кількість хворих на цукровий діабет, також люди скаржаться на порушення роботи щитовидної залози.

Олена Добровінська, лікар-ендокринолог та дієтолог Інституту ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України:

Пацієнти приходять з різними скаргами. Я як лікар-ендокринолог і дієтолог надаю рекомендації дієтичні. - Якщо ми бачимо необхідність в госпіталізації, наприклад декомпенсований вуглеводинй обмін, який потребує стаціонарного лікування, то ми госпіталізуємо пацієнтів до наших відділень, наших профільних інститутів. ЗГостомеля ось навіть госпіталізували декілька людей, тому що це був цукровий діабет вперше виявлений.

Страждають і діти та підлітки. На них впливають повітряні тривоги, обстріли і нервовий стан батьків.

Тетяна Надточій, завідувачка педіатричним відділенням ДУ "Інституту педіатрії, акушерства і гінекології ім. акад. О.М. Лук'янової НАМН України":

Досить багато проблем ми отримуємо - в гастроентерелогічні зміни, алергічні зміни. Але коли дитину починаємо обстежувати. У нас також в інституті працює психолог і при потребі, психіатр, то виявляється, що це від тривалого стресу від депресії скритої іде вже клініка досить серйозних захворювань.

Виїздні бригади працюють на Київщині раз чи двічі на тиждень. За час своєї роботи - з травня - проконультували понад 3000 пацієнтів, з них більше 500 направили на дообстеження і майже 100 - госпіталізували до столичних клінік.