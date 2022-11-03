У четвер, 3 листопада, близько 7 ранку, на території Румунії було зафіксовано землетрус. Про це повідомляє Головний центр спеціального контролю.

Поштовхи було чутно в Одеській, Чернівецькій, Хмельницькій, Івано-Франківській областях та на території Молдови.

Джерело землетрусу знаходиться на території Румунії, в районі гір Вранча, 125 км від кордону з Україною, на глибині біля 146 км.

В Центрі зазначають, що останній потужний землетрус з території Румунії був зареєстрований 16 липня та 18 вересня з магнітудами 4.1 та 4.0 (за шкалою Ріхтера) відповідно.