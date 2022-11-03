Верховна Рада у четвер, 3 листопада, звільнила міністра розвитку громад і територій Олексія Чернишова. За це проголосували 279 народних депутатів:

195 - депутатів зі "Слуги народу";

16 - з "Платформи за життя і мир";

по 13 - з "Батьківщини", "Відновлення України", "За майбутнє", "Довіри";

6 - з "Голосу"

10 позафракційних депутатів.

Фракція "Європейської солідарності" у повному складі утрималась.

Тепер Чернишова можуть призначити на посаду керівника НАК "Нафтогаз України" замість Юрія Вітренка, якого Кабмін звільнив з посади у понеділок, 31 жовтня.

За словами депутата Ярослава Железняка, Чернишов пояснив депутатам свій ймовірний перехід до "Нафтогазу" піклуванням про енергетичну безпеку, за яку він відповідає як голова штабу.

Також прокоментував об’єднання Мінрегіону та Мінінфраструктури. Сказав що така "реконфігурація" опрацьовується і пов’язана зі скороченням витрат і кількості міністерств. Але "поки про це говорити передчасно".

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) вважає, що призначення Чернишова до "Нафтогазу" буде незаконним. Про це НАЗК пише у своєму листі до прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, який є у розпорядженні "Української правди".