Рада звільнила міністра розвитку громад і територій Олексія Чернишова [ Редагувати ]
Верховна Рада у четвер, 3 листопада, звільнила міністра розвитку громад і територій Олексія Чернишова. За це проголосували 279 народних депутатів:
- 195 - депутатів зі "Слуги народу";
- 16 - з "Платформи за життя і мир";
- по 13 - з "Батьківщини", "Відновлення України", "За майбутнє", "Довіри";
- 6 - з "Голосу"
- 10 позафракційних депутатів.
Фракція "Європейської солідарності" у повному складі утрималась.
Тепер Чернишова можуть призначити на посаду керівника НАК "Нафтогаз України" замість Юрія Вітренка, якого Кабмін звільнив з посади у понеділок, 31 жовтня.
За словами депутата Ярослава Железняка, Чернишов пояснив депутатам свій ймовірний перехід до "Нафтогазу" піклуванням про енергетичну безпеку, за яку він відповідає як голова штабу.
Також прокоментував об’єднання Мінрегіону та Мінінфраструктури. Сказав що така "реконфігурація" опрацьовується і пов’язана зі скороченням витрат і кількості міністерств. Але "поки про це говорити передчасно".
Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) вважає, що призначення Чернишова до "Нафтогазу" буде незаконним. Про це НАЗК пише у своєму листі до прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, який є у розпорядженні "Української правди".
по темі
Голова Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" Юрій Вітренко написав заяву про відставку і найближчим часом залишить посаду. Замість Вітренка "Нафтогаз" може очолити міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов.
Звільнити кожного четвертого держслужбовця закликав віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров. З несподіваною та кардинальною пропозицією він виступив у своєму Telegram-каналі
Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" доручила Київоблгазу припинити постачання газу на Трипільську теплоелектростанцію. Вона може залишитися без газу з 30 жовтня.
Кабінет міністрів України припинив дію договору з російською федерацією про співпрацю в галузі економіки
Новий прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак неодноразово обіцяв "подвоїти зусилля та зміцнити політику повної підтримки України, яку так уміло проводив Борис Джонсон". Виконання цієї обіцянки багато в чому залежатиме від двох людей в уряді Сунака - міністрів закордонних справ та оборони
Національне антикорупційне бюро повідомило про підозру голові Рахункової палати Валерію Пацкану. Пресслужба НАБУ не називає ім'я підозрюваного, лише повідомляє, що це "народний обранець, який наразі обіймає одну з керівних посад у Рахунковій палаті"