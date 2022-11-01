Голова Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" Юрій Вітренко написав заяву про відставку і найближчим часом залишить посаду. Про це повідомляє "Українська правда"з посиланням на джерела.

Замість Вітренка "Нафтогаз" може очолити міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов.

За процедурою, Вітренка має звільнити Наглядова рада "Нафтогазу", однак за її відсутності це може зробити Кабінет міністрів, який наразі виконує функції наглядової ради.

Щоб уряд міг призначити Чернишова новим керівником НАКу, спочатку з посади міністра його має звільнити парламент. Тому не виключений варіант, що замість Вітренка на певний час призначать в.о., а вже згодом Чернишов стане повноцінним головою компанії.

Юрій Вітренко був призначений головою НАК "Нафтогаз" 28 квітня 2021 року після звільнення Андрія Коболєва. Через рік Кабмін перепризначив Вітренка ще на один рік.

Народний депутат Ярослав Железняк повідомив, що на найближчий пленарний тиждень заплановані кадрові питання, пов’язане з регіональною політикою.

Звільнення пана Чернишова у зв’язку з переходом на нову посаду. Начебто само міністерство регіональної політики мають об’єднати з Мінінфраструктури і передати повністю Кубракову.

Чутки про відставку Юрія Вітренка зʼявилися ще у серпні. ЗМІ писали, що "Нафтогаз" можуть очолити заступник голови Офісу президента Ростислав Шурма або глава Мінрегіону Олексій Чернишов.