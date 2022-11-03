Під Мелітополем пролунали вибухи в районі залізничного мосту (відео) [ Редагувати ]
У четвер, 3 листопада, під Мелітополем у районі залізничного мосту, який росіяни використовують для перекидання техніки, пролунали вибухи.
Про це повідомляє мер Мелітополя Іван Федоров в Telegram.
"Чотири гучні вибухи та густа "бавовна" в селі Світлодолинське (Маріупольський район - ред.) в районі залізничного мосту", - написав Федоров.
За його словами, цей міст російські окупанти використовували для того, щоб перевозити свою військову техніку на Запорізький напрямок.
"Тиждень тому міст було пошкоджено, тому сподіваюся на цей раз остаточно "втомився", - додав міський голова.
по темі
У четвер зранку, 3 листопада, у захопленому Мелітополі Запорізької області сталися вибухи
Вчора, 25 жовтня, в Мелітополі, біля бізнес-центру гауляйтера Євгена Балицького, вибухнув автомобіль
У вівторок вранці, 25 жовтня, у захопленому Мелітополі Запорізької області пролунав вибух у районі бізнес-центру гауляйтера Євгена Балицького
2 листопада біля села Олександрівка Богодухівського району в полі на міну наїхав комбайн. 37-річний комбайнер госпіталізований з пораненнями. Біля села Гракове Чугуївського району на міні підірвався трактор. На жаль, 45-річний тракторист загинув
На шахті в Карагандинській області Казахстану стався викид газу