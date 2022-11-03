У четвер, 3 листопада, під Мелітополем у районі залізничного мосту, який росіяни використовують для перекидання техніки, пролунали вибухи.

Про це повідомляє мер Мелітополя Іван Федоров в Telegram.

"Чотири гучні вибухи та густа "бавовна" в селі Світлодолинське (Маріупольський район - ред.) в районі залізничного мосту", - написав Федоров.

За його словами, цей міст російські окупанти використовували для того, щоб перевозити свою військову техніку на Запорізький напрямок.

"Тиждень тому міст було пошкоджено, тому сподіваюся на цей раз остаточно "втомився", - додав міський голова.