Кабінет міністрів призначив Олексія Чернишова на посаду голови правління Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела в уряді.

"Призначення відбулося на сьогоднішньому вечірньому засіданні", - зазначило джерело.

Зазначимо, сьогодні Верховна рада звільнила Чернишова з посади міністра розвитку громад та територій. Він обіймав посаду в уряді Дениса Шмигаля з березня 2020 року. До цього кілька місяців очолював Київську обласну державну адміністрацію.