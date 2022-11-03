Чернишова призначено головою "Нафтогазу" - ЗМІ [ Редагувати ]
Кабінет міністрів призначив Олексія Чернишова на посаду голови правління Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела в уряді.
"Призначення відбулося на сьогоднішньому вечірньому засіданні", - зазначило джерело.
Зазначимо, сьогодні Верховна рада звільнила Чернишова з посади міністра розвитку громад та територій. Він обіймав посаду в уряді Дениса Шмигаля з березня 2020 року. До цього кілька місяців очолював Київську обласну державну адміністрацію.
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