Російські окупанти завдали ракетного удару по місту Покровськ на Донеччині. Загинула одна людина, шістьох ушпиталили, - повідомляють у військово-цивільній адміністрації області.

Загалом під щільним ворожим вогнем - вся лінія фронту - від Курахового до Лимана. Триває евакуація населення. Євген Соломін з останніми новинами зі східного фронту - далі.

На поплавлений метал наші бійці перетворюють російську військову техніку на Луганщині. Так після точного влучання виглядає один з периметрів так званої ешелонованої оборони "другої армії світу".

Метров 500, на*уй, длина! Тут тільки початок і туди далі - до дороги пішло.

Бавовною накрило орків і в Сєвєродонецьку. Тут спочатку втомилася вишка. Впала разом із будівлею, де ремонтували російську військову техніку. Сто рашистів вже не працюватиме.

Московити періодично намагаються атакувати Сили оборони в районі Білогорівки, Макіївки та Невського. Обстрілюють Греківку, Площанку та Суходіл. У Сватовому окупанти продовжують розташовувати свої підрозділи у школах та підприємствах, а місцеве населення примушують працювати та приводити дітей на заняття, попри обстріли.

Сфотографируемся. Хвала! Все будет хорошо! Да-да…все будет Украина - не переживайте!

Це останні жителі фронтової луганської Стельмахівки - села на адмінмежі Луганщини та Донеччини!

Ми заходимо на Луганщину! Подивимось що відбувається в наших населених пунктах.

Село ЗСУ визволили, але окупанти, мов за планом знищують уцілілі хати. Часто разом з господарями.

Ось так виглядають наші українські населені пункти після панування "русского міра", все вщент розбито.

У Греківці та Стельмахівці вже завершені стабілізаційні заходи. Але жителів тут немає. Останніх живих селян вивезли в безпечне місце, бо зимувати у розбомблених хатах - дуже складно.

Сергій Гайдай, голова Луганської обласної військової адміністрації:

Стельмахівська сільська рада! Вітає Вас! Все буде Україна! Це українська Стельмахівка, по-перше! По-друге, ми зможемо знімати й в українському Сватовому, і в Старобільську, і в українському Луганську!

Тим часом російські чмобіки на Луганщині опановують тужливі мотиви. "путєнзабєрінас" опинились в ОРДЛО, прихопивши з собою пакети. Заїхали в окуповане Мілове. Далі йти не хочуть - просяться назад. Їх почули. Проте росію не пускають, лише на фронт.

Нас не хотят отпускать в сторону россии. Заявки написали, нас никто не слышит. Просим оказать нам помощь правовую.

ЗСУ готові допомогти російським мобікам вижити. Потрібно небагато: здатися в полон.

Найважчі бої на Донеччині - нині за Бахмут. З 80 тисяч жителів, які тут жили до війни, залишилось не більше 15 тисяч. Електрики немає два місяця, газу - пів року, вода частково є. Єдине чого вдосталь - російських мін та ракет. Ними московити поливають місто цілодобово.

Вот это градина, а вот это мина колупнула! Сын упал, получил осколочное. А бате - полголовы снесло…

На поверхах у Бахмуті жити небезпечно. Тому місцеві переселилися в підвали. Це рятує від ракет, але не від прямого влучання.

А когда вы сюда спускаетесь? Каждую ночь! Каждую ночь спускаются…мы и днем спускаемся, потому что летают. Вот здесь, ребята, живут люди.

Силам оборони на Донбасі вдалося приземлити чергову російську пташку…

Не дотянеш, с*ка! Не дотянеш!

Активні бойові дії російські терористи ведуть, крім Бахмутського, ще й на Авдіївському напрямку. Російські терористи завдали шість ракетних ударів по Покровську. Тричі поцілили в школу.

Олександр Штупун, речник Генерального штабу Збройних сил України:

Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, концентрує зусилля на стримуванні дій Сил оборони в окремих районах. Проводить наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

Непросто жити й в деокупованих селах Лиманської громади.

Відсутні комунікації, немає газопостачання, електропостачання, немає продуктових магазинів. Тому перша потреба - продуктова.

Діставатися у такі села непросто. Волонтери, поліція, військові та Червоний Хрест - єдині, хто підтримує та надає допомогу.

Деокупація Харківської та частково Донецької областей розблокувала можливість пересуватися трасою М-03 на межі Донецької та Харківської областей.

Для безпеки цивільних тут працює блокпост.

Руслан Осипенко, керівник поліції Гу НПУ в Донецькій обл.:

Попереджаємо про деякі незручності при перевірці автотранспорту, тому що це вимагають наші безпекові заходи.

На лінії вогню часто трапляються неординарні ситуації. Ці бійці почули скавучання та собачий гавкіт. Виявилося, що цуценя провалилось в підвальне приміщення. Довелося рятувати.

Друзі, так собака з банкою ходить невідомо скільки. Зараз малиш, ти ходиш так довго, Мася! Бусічка, ти так довго ходиш (знімає з морди) Біжи до мами! Ого-го! Всьо!

Евакуація з Донеччини триває. З Мар'їнки вивезли усіх цивільних. Сусідня Красногорівка ще нараховує майже тисячу людей. Холоди на Донбас уже прийшли. Морози ж - попереду. А опалення тут цієї зими не буде - ворог знищив чи пошкодив всю інфраструктуру. Укрзалізниця призначила додатковий евакуаційний потяг з Покровська до Львова.