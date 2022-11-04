За даними нашого Генштабу, росія втратила в Україні вже понад 270 літаків. І це вдвічі більше, ніж втратив СРСР у війні в Афганістані. Втім, останнім часом кількість збитих літальних апаратів зменшилася. Російські пілоти не ризикують потрапити в зону дії наших систем ППО.

Герой наступного сюжету, створеного спільно з кореспондентами Військового телебачення, розповідає, як збиває ворожі цілі в небі над Україною.

Кадри, які зняли на полі бою воїни 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади. Саме в її лавах служить старший солдат Ілля, який підписав контракт зі Збройними силами України у лютому 22 року. А вже у березні - поблизу міста Верхньоторецьке - вразив свою першу повітряну ціль - ворожий літак Су-25.

Ілля, військовослужбовець Збройних сил України:

Це вообще дуже смішно. Есть у нас такой замполіт Константин Листопадов. Мы были прикомандированы к 6-й роте и охраняли их пространство, их небо. И вот Константин Листопадов каждый раз поднимал меня по тревоге. То есть - воздух, я бежал на пост, воздух - я бежал на пост. И в тот день он подходит: Илюха, я уже не знаю, будить тебя или не будить, но воздух. И получается - я подрываюсь резко, бегу на пост. Поднимаю Иглу, разворачиваюсь направо и вижу, как эта Су-25 летит именно пузом ко мне. Не долго думая, накол. Вышла ракета. Все.

Другою ціллю, яку знищив Ілля, був ворожий гелікоптер Ка-52.

Ілля військовослужбовець Збройних сил України:

Потом начали залетать Ка-52. Парами. И в один прекрасный момент меня с одной точки перебросили на другую, поближе к Нью-Йорку. Первый день моего дежурства. Первый раз я вышел, увидел крестик на горизонте. Также сделал пуск с Иглы. Мне сказали Ка-52 лежит. Горит.

За даними з відкритих джерел літак Су-25 коштує близько 11 мільйонів доларів США, гелікоптер Ка-52 - близько 16 мільйонів. Ілля каже: завдати збитків країні-агресору на 27 мільйонів доларів - непоганий результат як на "простого шахтаря". Саме так і називає себе - адже дев'ять років відпрацював на шахті.