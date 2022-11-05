На Донецькому напрямку активно працюють українські мінометні підрозділи [ Редагувати ]
На Донецькому напрямку активно працюють українські мінометні підрозділи. Вдало знищують техніку та особовий склад росіян. Втім, й самі стають для окупантів пріоритетною ціллю. З ділянки фронту, де працюють мінометники - наступний матеріал.
Міна! Виход!
Такий вигляд мають нелегкі будні мінометників Державної прикордонної служби України на Донеччині.
Постріл! - Готов! - Постріл.
Від роботи мінометників залежить життя українських піхотинців. Адже їхнім прикриттям під час боїв займаються саме ці військові фахівці.
Денис, прикордонник:
Знищуємо вогневі точки противника, подавляємо вогневі засоби, крупнокаліберні кулемети, кулемети, міномети, спостережні пункти, загалом це і піхота також.
До виконання поставлених завдань мінометники підходять вкрай відповідально.
Попали. Попадаємо. - Нищим вражину! - Є підтвердження з дрона, що попали. - З дрона коригування відбувається паралельно? - Так, і підтвердження. Щоб не казали, що ми не знаємо, куди ми там обстрілюємо когось. Ми точно знаємо, куди ми стріляємо, по кому ми стріляємо, і вибачите: без підтвердження ми не можемо і крок зробити.
Два дні назад нами було уражено мінометний розрахунок противника та відступаючу піхоту з позицій. Міномет був пошкоджений, повністю знищений. Піхота почала відступати з позицій під обстрілами - це велика була помилка. І вона теж ще трьома пострілами була повністю знищена. - Скільки там було людей? - 5-7 чоловік.
Наші захисники кажуть - працювати потрібно не лише точно, а й швидко.
Роблять це доволі успішно та активно, відтак самі є пріоритетною ціллю для супротивника. Вести вогонь доводиться під постійними обстрілами, тому глибина окопів, яка тут іноді досягає двох метрів - є вкрай важливим фактором, який дозволяє зберегти життя особового складу.
Не зважаючи на небезпеку, мінометники Держприкордонслужби готові й надалі боронити українську землю. Робитимуть це до того моменту, коли останній ворожий солдат її залишить.
по темі
Бавовнятко завітало до Алчевська. Прилетіло до готелю, де з комфортом розташувалися московити. Гучно було у Луганську та поблизу. Остерігаючись контрнаступу, окупанти підривають мости.
Під час окупації вони втратили понад дві тисячі корів. А саму агроферму - росіяни зруйнували на понад 80%. Скидали з літаків бомби.
На ці кадри можна дивитися вічно! Місяць тому Кримський міст - охопило полум'я. Росіяни й досі сперечаються, що саме спричинило вибух. А українці - вже увіковічили історичну подію у новій поштовій марці.
Загинула одна людина, шістьох ушпиталили, - повідомляють у військово-цивільній адміністрації області.
Росіяни обстріляли місто опівночі. Влучили по цивільних об'єктах. В деякі поцілили вже вдруге. Частково зруйновані кілька навчальних закладів.