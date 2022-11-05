На Донецькому напрямку активно працюють українські мінометні підрозділи. Вдало знищують техніку та особовий склад росіян. Втім, й самі стають для окупантів пріоритетною ціллю. З ділянки фронту, де працюють мінометники - наступний матеріал.

Міна! Виход!

Такий вигляд мають нелегкі будні мінометників Державної прикордонної служби України на Донеччині.

Постріл! - Готов! - Постріл.

Від роботи мінометників залежить життя українських піхотинців. Адже їхнім прикриттям під час боїв займаються саме ці військові фахівці.

Денис, прикордонник:

Знищуємо вогневі точки противника, подавляємо вогневі засоби, крупнокаліберні кулемети, кулемети, міномети, спостережні пункти, загалом це і піхота також.

До виконання поставлених завдань мінометники підходять вкрай відповідально.

Попали. Попадаємо. - Нищим вражину! - Є підтвердження з дрона, що попали. - З дрона коригування відбувається паралельно? - Так, і підтвердження. Щоб не казали, що ми не знаємо, куди ми там обстрілюємо когось. Ми точно знаємо, куди ми стріляємо, по кому ми стріляємо, і вибачите: без підтвердження ми не можемо і крок зробити.

Два дні назад нами було уражено мінометний розрахунок противника та відступаючу піхоту з позицій. Міномет був пошкоджений, повністю знищений. Піхота почала відступати з позицій під обстрілами - це велика була помилка. І вона теж ще трьома пострілами була повністю знищена. - Скільки там було людей? - 5-7 чоловік.

Наші захисники кажуть - працювати потрібно не лише точно, а й швидко.

Роблять це доволі успішно та активно, відтак самі є пріоритетною ціллю для супротивника. Вести вогонь доводиться під постійними обстрілами, тому глибина окопів, яка тут іноді досягає двох метрів - є вкрай важливим фактором, який дозволяє зберегти життя особового складу.

Не зважаючи на небезпеку, мінометники Держприкордонслужби готові й надалі боронити українську землю. Робитимуть це до того моменту, коли останній ворожий солдат її залишить.