Столтенберг оцінив можливість повторного закриття "зернового коридору" [ Редагувати ]
Джерело: Reuters
Ризики повторного призупинення експорту продовольства з України "зерновим коридором" зберігаються.
Про це повідомляє генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в інтерв'ю Haberturk.
"Поки триває війна такі ризики зберігаються. Для боротьби з голодом необхідно доставляти на світові ринки зерно з України. Зернова угода щодо цього надзвичайно важлива. Але й війну слід припиняти", - наголосив генсек.
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