Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив про те, що застосування ядерної зброї росією проти України є лінією, яку не можна переходити. Про це повідомляє телеслужба Tagesschau.

За його словами, від такого кроку треба утриматись.

Неприпустимо, неприпустимо застосовувати ядерну зброю у цьому конфлікті.

Канцлер закликав росію чітко заявити, що вона цього робити не буде, бо це межа, яку не можна переходити. У п'ятницю під час візиту до Китаю канцлер ФРН наголосив, що Німеччина та КНР вважають, що ядерні загрози неприйнятні. За словами Шольца, він і голова КНР Сі Цзіньпін єдині на думці, що ядерні загрози безвідповідальні та дуже небезпечні.

При цьому, відповідаючи на критику на свою адресу за поїздку до Пекіна, глава уряду ФРН зазначив, що переконати голову КНР Сі Цзіньпіна виступити проти застосування ядерної зброї під час війни в Україні було достатньою причиною для поїздки.