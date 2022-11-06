Усі етнічні громади, які живуть на території України, об'єдналися заради допомоги ЗСУ: репортаж з гагаузьких сіл Одещини [ Редагувати ]
Ми всі - українці. Усі етнічні громади, які живуть на території України, об'єдналися заради допомоги Збройним силам. Наші кореспонденти побували у гагаузьких селах Одещини. Гагаузи - тюркомовний народ, який проживає на півдні Одещини. Ці люди зберегли самобутність, тож і їхня підтримка бійців сповнена етнічним колоритом. Колеги розкажуть більше.
Зі стародавніх часів традиційний промисел гагаузів - вівчарство. Тож не дивно, що село Котловина (а це українська столиця гагаузів) згуртувалося, щоб в'язати шкарпетки військовим - і таким чином допомогти армії. Спершу овець стрижуть, потім вовну прочісують та перуть.
Людмила Ангельчева, жителька села Котловина:
Що барашка ходила по полю і збирала на себе, то те треба вичищати. Це вовну треба перепустити спеціальною машинкою, щоб вона була гарненька така, бо ниточки не будуть такі гарненькі, якщо не буде таке красиве руно!
А тепер можна братися за в'язання - вдома, чи на таких ось посиденьках. Тут збираються різні покоління: найстаршим - пішов дев'ятий десяток…
Олена Каназірська, жителька села Котловина:
Я чувствую, что как будто они почувствуют это, отдаю им всё тепло, всю доброту, часть своего здоровья.
Ганна Яманді, жителька села Котловина:
И желаем, чтоб мир был, воины пришли домой, победили: чтоб Украина победила!
…наймолодшим в'язальницям - шістнадцять років: вони лише опановують навички.
Вікторія Мальчева, жителька села Котловина:
Може, когось з воїнів це надихне: те, що тут сидять люди, піклуються про них і думають, як зігріти їх у окопах.
Теплі, зручні, вологостійкі - гагаузькі жінки кажуть: саме такими мають бути якісні шкарпетки. А для того, щоб вони були ще й міцними - до вовняної нитки додають акрилову.
Лілія Долапчи, жителька села Котловина:
Іншого кольору нитку беру - і пров'язую, щоби знати, де буде п'ятка, потім - додаю петлі, тому що підйом у всіх різний: щоб вони могли натягнути на ногу, і роблю резинку. Ну, так мене вчили наші бабусі, мама вчила - тому я так в'яжу. - І який темп, тобто з якою швидкістю? - Ну, один носок я в'яжу за дві години!
Ну, а щоб працювалося легше - майстрині співають. Таким чином, кажуть, наповнюють шкарпетки енергією Перемоги та волі: щоб і зігрівали бійців, і захищали.
Співають і гагаузькі, і українські народні пісні. Чимало з них - про війну, про розлуку. Час від часу в очах жінок з'являються сльози..
Софія Цонкова, жителька села Котловина:
Мы верим и знаем, что эта Победа будет за нами и наши ребятки все вернутся домой целые и невредимые. И - чтобы ангел-хранитель оберегал их везде - на каждом пути, где бы они ни были!
Та не лише теплими шкарпетками підтримують захисників жительки села. Розгорнули ще й кулінарний фронт: випікають традиційні місцеві солодощі. Тут також знадобився досвід пращурів: стародавній рецепт дозволяє зберігати печиво тривалий термін.
Лілія Мальчева, жителька села Котловина:
Сюди входять смалець, цукор, борошно, ванілін, тобто усі інгредієнти такі, що не псуються, тому ми можемо відправляти такі ласощі навіть у віддалені військові частини і бути впевненими, що все збережеться!
Усю душу вкладаю, хочу, щоб наші захисники перемогли як можна швидше - і я пишаюся цими людьми.
Загалом за листопад гагаузи Котловини планують випекти кілька десятків кілограмів солодощів та зв'язати щонайменше сотню пар вовняних шкарпеток. І до шостого грудня - до Дня Збройних Сил України - передадуть все це на фронт.
Парасковія Долапчи, керівниця Котловинської школи:
Ми вважаємо так, що Перемога можлива тільки в тому разі, якщо кожний на сьогоднішній день буде виконувати не тільки на відмінно, але вище, ніж відмінно свою роботу - і тільки тоді наша країна зможе відстояти свою Незалежність.
по темі
Перетворити знаряддя вбивства на зиск для української армії взявся художник у Запоріжжі. Він розмальовує залізяччя і виставляє на аукціон. Інна Гогой розкаже більше.
До практики переходять після курсу теорії, і роблять все під наглядом викладачів. Які замовлення від військових отримують підлітки на Одещині - бачили наші кореспонденти.
У Міністерстві культури кажуть - потрібна підтримка іноземних партнерів. Тим більше - після масованих атак на українські міста у жовтні! Бо тільки у Києві від ракетних ударів пошкоджень зазнали одразу кілька музеїв.
Вітчизняні дослідники додають: гопак - не просто танець, а бойове мистецтво яке зародилося 500 років тому. Після повномасштабного вторгнення росії в Україну козацький танець перекочував і в окопи. Продовжить - Артур Терещенко.
Чи все їм вдається? І які бойові дрони вже купили? Дивіться в сюжеті Світлани Шекери.