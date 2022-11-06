У неділю, 6 листопада, у Києві та 7 регіонах України будуть застосовуватись погодинні відключення світла. Про це повідомляє "Укренерго".

Це робиться для подолання дефіциту в енергосистемі.

Диспетчерський центр НЕК "Укренерго" надав операторам розподільчих мереж (обленерго) обсяги для обмеження електропостачання для споживачів у м. Київ, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській, Полтавській областях.

В компанії підкреслюють, що наразі у вказаних регіонах введено в дію графіки погодинних відключень (ГПВ).