Де в Україні будуть вимикати світло 6 листопада [ Редагувати ]
У неділю, 6 листопада, у Києві та 7 регіонах України будуть застосовуватись погодинні відключення світла. Про це повідомляє "Укренерго".
Це робиться для подолання дефіциту в енергосистемі.
Диспетчерський центр НЕК "Укренерго" надав операторам розподільчих мереж (обленерго) обсяги для обмеження електропостачання для споживачів у м. Київ, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській, Полтавській областях.
В компанії підкреслюють, що наразі у вказаних регіонах введено в дію графіки погодинних відключень (ГПВ).
Під час дії графіків погодинних відключень знайти інформацію про відключення саме для вашої області або міста ви можете на сайті, в особистому кабінеті, або в соцмережах вашого оператора системи розподілу (обленерго).
по темі
Заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко заявив про те, що ракетні обстріли енергетичної інфраструктури з боку росіян можуть привести до відключень електроенергії та води по всій Україні
У середу, 2 листопада, у трьох областях України запровадили аварійні відключення світла
У нинішніх реаліях українцям доводиться звикати до регулярних відключень світла
Окремі світлофорні об'єкти на складних перехрестях та розв'язках під'єднали до резервного живлення
У Києві та області виник дефіцит потужності в розмірі 30% споживання