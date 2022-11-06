В Одесі відбулося голосування щодо пам'ятника російській імператриці Катерині Другій. Вердикт більшості - демонтувати, повідомив мер міста Геннадій Труханов. Справа тепер залишається за депутатами, ті мають проголосувати на сесії.

Нагадаю, днями на пам'ятник Катерині II активісти одягли червоний ковпак ката, а на руку повісили зашморг. Передували цьому заяви путіна на Валдайському форумі. Той повторив російський міф про імператрицю як "засновницю Одеси" і додав, що знести монумент - не наважаться. Про наміри одеситів розкаже Марія Тарасова.

Електронне голосування щодо долі пам'ятника Катерині Другій, тривало місяць. В ньому взяло участь близько 8 тисяч одеситів. Найбільше проголосувало за повний демонтаж монументу. Опитування було завершене ще 20 жовтня, але дані учасників тривалий час перевіряли. І ось, Одеський міський голова Геннадій Труханов оприлюднив результат на своїй сторінці в Фейсбуці.

Геннадій Труханов, міський голова Одеси:

Більшість одеситів, що проголосували, підтримали ідею демонтажу пам'ятника з Катерининської площі.…Переконаний, що результати вільного голосування на платформі "Соціально активний громадянин" будуть враховані депутатами міської ради, за якими залишається ухвалення остаточного рішення. Особисто я голосуватиму "За" демонтаж пам'ятника.

Нині пам'ятник "Засновникам Одеси" - облитий фарбою. Днями, Катерині Другій надягли на голову ковпак ката, а на руку почепили мотузку шибеника.

Ольга, жителька Одеси:

Правильно, так и надо. Вот, только стояли это обсуждали. Кат, вона кат, все. Я проти руського миру. Хай зносять усе, що повʼязане з руським миром. Я - проти.

Біля пам'ятника в ці дні багато людей. Одесити міркують,як прикрасити площу без Катерини Другої.

Марина та Ольга, жительки Одеси:

Фонтан, я думаю, фонтан. Ілі якась інсталяція нової історії нашої, сьогоднішньої.

Але є і противники знесення монументу.

Галина, жителька Одеси:

Не надо этого делать, это - история города. Пожалуйста, она вам не нравится, напишите мемориальную доску, напишите все отрицательное, что сделала эта дама.

Прихильники демонтажу наполягають: постать Катерини є елементом пропаганди ворога.

Сергій Гуцелюк, голова філії Українського інституту національної пам'яті:

Усі ці заяви перед вторгненням, під час вторгнення і зовсім нещодавні очільників нацистської федерації, стосовно претензій на південну Україну, там центральною фігурою є саме постать Катерини Другої. І реакція пасіонарного активного суспільства на такі маркери руського миру: їх потрібне прибрати з публічного простору. І все.

Євген, житель Одеси:

Если российское правительство и русские граждане считают, что этот памятник является правом собственности россии, то я предлагаю его снят и отправить в российскую федерацию. И пусть он у них будет. Нам - не надо.

Тепер долю пам'ятника мають вирішити депутати Одеської міської ради. Під час минулого голосування, що відбувалося у вересні, за демонтаж проголосувало близько чверті обранців. Прихильники знесення Катерини Другої чекають, але не приховують: готові взятися до справи і самі.

Владислав Балінський, голова громадської організації:

Да, действительно, такой стихийный демонтаж как вариант вполне возможен. Тем более, мы видим, что такие вещи происходили в Николаеве и других городах. Лучше, если это будет решение сессии, решение городской власти.

Питання про демонтаж буде винесено на найближчу сесію міської ради.