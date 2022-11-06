Подоляк висловився про наслідки війни в Україні для росії [ Редагувати ]
Джерело: Офіс президента України
Повномасштабне вторгнення росії на територію України призвело до низки негативних наслідків у ворога. ЗСУ повернули країну-окупанта до реальності.
Про це у Twitter-акаунті повідомив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.
"Зобов'язання дотримуватися норм міжнародного права... Понад 70 тисяч вбитих і 100 тисяч поранених, тотальний призов, закриті кордони, різке падіння рівня життя, воєнний стан, повна репутаційна втрата. Україна повертає Росію до реальності, де злочинцям дійсно боляче", - написав Подоляк.
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