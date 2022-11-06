"Україна має сама вирішувати, коли розпочинати переговори з рф" - Штайнмаєр [ Редагувати ]
Українське суспільство повинно мати можливість самостійно приймати рішення щодо початку переговорів про припинення вогню.
Про це заявив президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр, передає Spiegel.
За словами Штайнмаєра, Україна повинна мати повну свободу дій щодо прийняття рішень про переговори про припинення вогню.
"Не можна вирішувати за Україну. Україна має сказати, коли вона хоче таких переговорів і вважає їх багатообіцяючими", - зазначив президент Німеччини.
За його словами, ініціювання переговорів робиться не для того, щоб змусити Україну сісти за стіл переговорів, а для того, щоб заручитись постійною підтримкою інших країн, які раніше не допомагали Україні у війні проти РФ.
по темі
Канцлер ФРН Олаф Шольц заявив, що Китай несе "особливу відповідальність" у контексті війни росії проти України
Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайєр, який на цьому тижні кілька годин просидів у бомбосховищі в українському містечку Корюківка, на Чернігівщині, виголосив програмну промову.
Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр заявив про те, що громадянам Німеччини потрібно підготуватися до важких часів
Німеччина передала Україні дві реактивні системи залпового вогню MARS II з боєзарядом, чотири самохідні артилерійські установки Panzerhaubitze 2000 і два надводні дрони. Про це йдеться на сайті уряду ФРН
Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр після поїздки в Україну заявив, що ситуація набагато страшніша