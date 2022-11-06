Українське суспільство повинно мати можливість самостійно приймати рішення щодо початку переговорів про припинення вогню.

Про це заявив президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр, передає Spiegel.

За словами Штайнмаєра, Україна повинна мати повну свободу дій щодо прийняття рішень про переговори про припинення вогню.

"Не можна вирішувати за Україну. Україна має сказати, коли вона хоче таких переговорів і вважає їх багатообіцяючими", - зазначив президент Німеччини.

За його словами, ініціювання переговорів робиться не для того, щоб змусити Україну сісти за стіл переговорів, а для того, щоб заручитись постійною підтримкою інших країн, які раніше не допомагали Україні у війні проти РФ.