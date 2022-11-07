В окупованому Херсоні припинили мовлення російські пропагандистські канали. Про це повідомив спікер Оперативного командування "Південь" Владислав Назаров.

Пропагандистські телеканали у тимчасово окупованому Херсоні припинили мовлення ще з тиждень тому.

Натомість почало ловити Суспільне на 92.00 FM.

4 листопада окупанти оголосили в Херсоні цілодобову комендантську годину, однак потім "відмінили" її.

27 жовтня український Центр національного спротиву повідомив, що через контрнаступ ЗСУ та руйнацію мостів через Дніпро росіяни перенесли свою окупаційну адміністрацію на Херсонщині на лівий берег Дніпра, тобто вивезли з Херсона.

Нагадаємо, на Херсонщині окупанти депортують людей та знищують катери на Дніпрі.