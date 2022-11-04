У Херсоні окупаційна влада оголосила цілодобову комендантську годину. Про це у п'ятницю повідомив заступник гауляйтера Херсонщини Кирило Стремоусов.

В городе Херсоне объявлен комендантский час, который будет длиться 24 часа, круглосуточно.

За словами зрадника, це робиться для того, щоб "врятувати якнайбільше життів". Він вкотре закликав жителів правого берега міста виїхати на лівобережну частину Херсонської області, яку тимчасово контролюють російські військові.

Пізніше Стремоусов прибрав відеозвернення, в якому йдеться про введення комендантської години та записав нове, де заявив, що жодних обмежень для населення не запроваджується.

27 жовтня український Центр національного спротиву повідомив, що через контрнаступ ЗСУ та руйнацію мостів через Дніпро росіяни перенесли свою окупаційну адміністрацію на Херсонщині на лівий берег Дніпра, тобто вивезли з Херсона.

3 листопада з будівлі Херсонської ОДА зняли прапор рф.