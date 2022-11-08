А далі в нашому ефірі - сюжет від наших колег з телеканалу "Фрідом". Про те, як медіа протистоїть російській брехні та кремлівській пропагандистській машині. Дивіться.

Маніпуляції, відверта брехня, перекручування інформації. В Америці, Європі, Африці. Десятки років російські пропагандисти створювали альтернативну картину світу, вигідну кремлю. Російські телеканали працювали в 160 країнах зі 195 існуючих на планеті. Після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну машина кремлівської пропаганди запрацювала з новою силою.

Денис Похила, ведучий телеканалу Freedom:

Навіть до 2014-го року російська пропаганда, вона буквально була, напевно, одним з головних аспектів, інструментів боротьби російської федерації проти демократій, проти нормального цивілізованого світу Freedom працює на основі демократій, Freedom працює як майданчик, який запрошує всіх людей, це не розмова про поганих чи "хороших русских", ні, це про голос України в Європі.

Запуск проєкту Freeдом став відповіддю російській імперії брехні.

Юлія Островська, директорка ДП "Мультимедійна платформа іномовлення України":

Ми зараз бачимо, що саме Russia Today і іншими проксі-каналами та організаціями російськими окуповано саме право розповсюджувати інформацію якусь, яка не є правдою, для російськомовних глядачів протиотрута все ж таки повинна бути тією ж мовою, і вже з березня 22-го року розпочався проєкт Freeдом ми є саме інститутом іномовлення, в нас дуже круто розвинута сітка кабельних мереж у Європі.

24 години 7 днів на тиждень. Мовлення нон-стоп. Точність, перевірені факти. Інформація із зони бойових дій. Свідчення учасників та очевидців подій і коментарі авторитетних експертів. Найвпливовіші медіахолдинги об'єдналися, щоб протистояти російській брехні й маніпуляціям. Результат оцінили навіть кремлівські пропагандисти.

"Фридом", есть такой ресурс, наверное вы знаете, они во всех сетях, везде, они шпарят такое русофобство, они грамотные, оперативные.

Він транслюється в 60 країнах світу в кабельних мережах. А ще Youtube, соцмережі - охоплення величезне! Потенційна аудиторія Freeдом - 270 мільйонів глядачів. Саме стільки у світі знають чи говорять російською.

Олексій Мацука, шеф-редактор телеканалу Freedom:

Freeдом для багатьох там, особливо для росіян, які поїхали з росії після оголошення так званої мобілізації, знаходяться в Казахстані або Грузії, або в країнах десь поруч, вони якраз і дивляться Freeдом, і це також мільйонна аудиторія росіяни шукають цю інформацію, щоб знати, що ж відбувається насправді, а не те, що показують на федеральному телебаченні.

Називати речі своїми іменами. Перемоги - перемогами, поразки - поразками. І ніколи не обманювати свого глядача. Це все про Freeдом. І головне - показувати те, чого не розкаже російський телевізор. За вісім місяців мовлення тільки в Youtube та в соцмережах кількість переглядів програм Freeдом - понад чотири мільярди.

Юлія Островська, директорка ДП "Мультимедійна платформа іномовлення України":

Деякі відео збирають по 80% саме з російської федерації глядачів, великий відсоток Казахстану, Білорусі, і це каже про те, що ми влучили, куди потрібно, бо багато людей саме з росії, вони хочуть знати правду, і ми розповсюджуємо це різними засобами в усілякий спосіб, який можливо.

Про ефективність марафону свідчить і те, як росія намагається зашкодити мовленню. Кібератаки, фабрики тролів, кампанії з дискредитації. Але вони не здатні зупинити правду. Марафон Freeдом змушує російськомовну аудиторію сумніватися в тому, що розповідає їй кремлівський телевізор. І бачити реальну картину подій.