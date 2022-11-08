Мільярдер Баффет закупить генератори для українських лікарень і пунктів обігріву [ Редагувати ]
Президент України Володимир Зеленський провів зустріч у Києві з американським бізнесменом і філантропом Говардом Баффетом.
Говард Баффет - середній син інвестора-мільярдера Воррена Баффета, який з капіталом у $102 млрд займає шосте місце у рейтингу найбагатших людей світу.
Глава держави поінформував Баффета-молодшого про безпекову ситуацію в нашій країні, зокрема в контексті обстрілів об’єктів енергетичної інфраструктури з боку країни-агресора. Президент наголосив на важливості посилення системи протиповітряної оборони України.
Американський бізнесмен підтвердив готовність виступити донором закупівлі електрообладнання та генераторів для забезпечення енергією критичних об’єктів: насосних станцій, лікарень та мобільних точок обігріву.
Співрозмовники також обговорили можливість участі Говарда Баффета у Фонді відбудови України, над яким зараз працює український уряд, а також у приватних проектах у нашій країні.
Нагадаємо, уряд звільнить генератори, трансформатори й акумулятори від сплати ПДВ та мита.
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