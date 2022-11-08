Засновник та лідер шотландського рок-гурту Nazareth Ден Маккаферті помер у віці 76 років. Про це повідомив бас-гітарист гурту Піт Егню. Причина смерті музиканта невідома.

Ден Маккаферті сформував гурт Nazareth (колишній Shadettes) у 1968 році разом з Пітом Енгю, Менні Чарлтоном та Дерелом Світом.

Гурт став популярним після виходу альбому Hair of the Dog (1975). Nazareth випустив низку популярних альбомів, у тому числі Exercises, Razamanaz, Rampant.

На початку 1990 року Nazareth стала однією з перших західних груп, які прибули до СРСР із концертом.

У серпні 2013 року Ден Маккаферті залишив групу через хронічну обструктивну хворобу легень. При цьому він зміг записати альбом Rock`n`Roll Telephone і сольний альбом Last Treatment (2019).

Група продовжила свою діяльність після уходу Маккаферті. 5 липня 2022 року помер гітарист Nazareth Менні Чарлтон у віці 80 років.

Ден Маккаферті