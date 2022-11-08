Помер лідер рок-гурту Nazareth Ден Маккаферті [ Редагувати ]
Засновник та лідер шотландського рок-гурту Nazareth Ден Маккаферті помер у віці 76 років. Про це повідомив бас-гітарист гурту Піт Егню. Причина смерті музиканта невідома.
Ден Маккаферті сформував гурт Nazareth (колишній Shadettes) у 1968 році разом з Пітом Енгю, Менні Чарлтоном та Дерелом Світом.
Гурт став популярним після виходу альбому Hair of the Dog (1975). Nazareth випустив низку популярних альбомів, у тому числі Exercises, Razamanaz, Rampant.
На початку 1990 року Nazareth стала однією з перших західних груп, які прибули до СРСР із концертом.
У серпні 2013 року Ден Маккаферті залишив групу через хронічну обструктивну хворобу легень. При цьому він зміг записати альбом Rock`n`Roll Telephone і сольний альбом Last Treatment (2019).
Група продовжила свою діяльність після уходу Маккаферті. 5 липня 2022 року помер гітарист Nazareth Менні Чарлтон у віці 80 років.
Ден Маккаферті
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