На півдні ЗСУ знищили 4 танки та вдарили по системах ППО окупантів [ Редагувати ]
На Південнобузькому напрямку українські військові продовжують контролювати ситуацію. Про це повідомляє Оперативне командування "Південь".
ЗСУ 8 листопада знищили десятки російських окупантів.
Наша авіація завдала 11 ударів по системах протиповітряної оборони та районах зосередження ворожих сил і техніки. Водночас ракетно-артилерійські підрозділи виконали 290 вогневих завдань.
Унаслідок активних дій українських військових росія втратила:
- 55 солдатів;
- 4 танки;
- зенітно-ракетний комплекс "Тор-М2";
- самохідну гаубицю "Акація";
- два міномети;
- 9 одиниць авто-бронетехніки.
Знищено 2 склади ворожих боєприпасів неподалік Снігурівки й Костромки. Решта втрат противника дорозвідуються.
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