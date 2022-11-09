На бойовому чергуванні у Чорному морі росія тримає 8 кораблів. Серед них немає носіїв "Калібрів". Про це повідомляє Оперативне командування "Південь".

Українські військові зазначили, що ворожі судна укриваються вздовж південного узбережжя Криму.

Носії крилатих ракет - в пунктах базування. На бойовому чергуванні жодного не зафіксовано.

рф продовжує застосовувати ракети різних систем, ударні дрони та інші засоби вогневого ураження по об’єктах критичної інфраструктури та прилеглих до лінії фронту територіальних громадах.