Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги, до якого серед іншого входять ракети для систем ППО IRIS-T SLM, яка захищає українське небо від російських ракет. Про це повідомляється на сайті уряду ФРН.

Німеччина передала Україні:

ракети для системи ППО IRIS-T SLM;

30 колісних бронемашин Dingo з посиленим протимінним захистом;

5 тягачів-транспортерів танків армії США M1070 Oshkosh;

18 розвідувальних безпілотників;

4 антидронові сенсори та апарати РЕБ (раніше поставлено 14);

1 автонавантажувач (раніше поставлено 2).

У черзі до поставки в Україну:

ракети для системи ППО IRIS-T SLM;

42 танкові трали для розмінування;

4 мобільні/захищені системи розмінування;

4 мобільні/захищені та дистанційно керовані системи розмінування;

5 мобільних розвідувальних комплексів (на транспортних засобах).

З міркувань безпеки Берлін утримується від надання докладної інформації про способи та дати поставки військової допомоги.

Бронеавтомобілі Dingo

Нагадаємо, 8 жовтня Німеччина анонсувала постачання в Україну 100 танків із Греції та Словаччини.

19 жовтня стало відомо, що ФРН передала Україні зимову форму, намети, мостові системи та набої.