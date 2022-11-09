Ракети для IRIS-T SLM і бронемашини Dingo: Німеччина передала новий пакет військової допомоги [ Редагувати ]
Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги, до якого серед іншого входять ракети для систем ППО IRIS-T SLM, яка захищає українське небо від російських ракет. Про це повідомляється на сайті уряду ФРН.
Німеччина передала Україні:
- ракети для системи ППО IRIS-T SLM;
- 30 колісних бронемашин Dingo з посиленим протимінним захистом;
- 5 тягачів-транспортерів танків армії США M1070 Oshkosh;
- 18 розвідувальних безпілотників;
- 4 антидронові сенсори та апарати РЕБ (раніше поставлено 14);
- 1 автонавантажувач (раніше поставлено 2).
У черзі до поставки в Україну:
- ракети для системи ППО IRIS-T SLM;
- 42 танкові трали для розмінування;
- 4 мобільні/захищені системи розмінування;
- 4 мобільні/захищені та дистанційно керовані системи розмінування;
- 5 мобільних розвідувальних комплексів (на транспортних засобах).
З міркувань безпеки Берлін утримується від надання докладної інформації про способи та дати поставки військової допомоги.
Бронеавтомобілі Dingo
Нагадаємо, 8 жовтня Німеччина анонсувала постачання в Україну 100 танків із Греції та Словаччини.
19 жовтня стало відомо, що ФРН передала Україні зимову форму, намети, мостові системи та набої.
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