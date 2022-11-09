4 поранених, двоє з них - у важкому стані. Такі наслідки нічної атаки дронами-камікадзе по Дніпру. Утім, поранених могло бути куди більше - відмічають рятувальники. В момент, коли вони ліквідовували наслідки першого удару, ворог направив у це ж саме місце ще два безпілотники. Зруйновано логістичне підприємство, вогонь охопив 3 тисячі квадратні метри. Деталі - у наступному сюжеті.

Дроном-камікадзе ворог атакував логістичну базу Дніпра. Три тисячі квадратних метрів вмить охопило полум'я. Першими на місце прибули бійці ДСНС. До ліквідації наслідків стали майже 40 вогнеборців та 10 одиниць техніки. Проте швидко побороти вогонь не виходило. У той час, коли рятувальники вже приступили до ліквідації наслідків ракетного удару….

Олена Мендалюк – кореспондентка:

Ворог наніс черговий. Випустив по підприємству безпілотники, на місці знайшли уламки "Герані-2".

Рятувальну операцію пожежники відновили вже після відбою тривоги. На місці прильоту врятовано 4 працівників підприємства.

Олег Кушнірук, начальник оперативно-координаційного центру ГУ ДСНС України у Дніпропетровській обл.:

Деяких постраждалих, які були безпосередньо, вийшли з приміщення цього складу. Ми забрали з території цього обʼєкту, наклали турнікети, та далі передавали швидкій, і четвертого постраждалого ми виявили під час проведення розвідки. За складом, який самостійно вийшов зі складу. І ми вже забрали з подальшою евакуацією.

Постраждалих одразу передали медикам. Це чоловіки від 18 до 45 років. Двоє з них у тяжкому стані.

Олексій Григорук - заступник директора департаменту охорони здоров'я Дніпропетровської обласної військової адміністрації:

Це ураження декілька органів та систем. Це травма грудної клітини, черевної порожнини. Перелами кінцівок. В одного з чоловіків травмована магістральна артерія. Двох з них оперували і одного з них зараз оперують повторно.

На місці влучання вже після рятувальників та слідчих продовжують працювати співробітники логістичної бази - розбирають завали та шукають, що вціліло.