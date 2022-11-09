росіяни почали рити окопи у північній частині тимчасово окупованого Криму. У мережі оприлюднили супутникові знімки.

Про це повідомляє OSINT-фахівці Бенджаміна Піттета в Twitter.

"Думаю, ця тема вас здивує. Росія риє нові окопи на півночі Криму", - написав він.

Піттет додав, що росіяни готують окопи біля КПП "Чонгар" між Херсонською областю та півостровом. Також їх виявили і в районі Армянську, що у північно-західній частині Криму.

За його словами, окупанти зводять оборонні позиції по всій північній частині автономної республіки.