Окупанти почали рити окопи на півночі Криму: супутникові знімки [ Редагувати ]
росіяни почали рити окопи у північній частині тимчасово окупованого Криму. У мережі оприлюднили супутникові знімки.
Про це повідомляє OSINT-фахівці Бенджаміна Піттета в Twitter.
"Думаю, ця тема вас здивує. Росія риє нові окопи на півночі Криму", - написав він.
Піттет додав, що росіяни готують окопи біля КПП "Чонгар" між Херсонською областю та півостровом. Також їх виявили і в районі Армянську, що у північно-західній частині Криму.
За його словами, окупанти зводять оборонні позиції по всій північній частині автономної республіки.
Russia has restored the trenches of the Chonhar checkpoint between Crimea and the Kherson Oblast. New trenches were also built.— Benjamin Pittet (@COUPSURE) November 9, 2022
August 12 and October 8👇
2/ pic.twitter.com/7wicjd7wpz
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