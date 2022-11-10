США бачать перші ознаки відходу росіян з Херсона - генерал Міллі [ Редагувати ]
Джерело: CNN
США фіксують перші ознаки відступу російських військ з Херсона. Проте процес відходу може тривати тижні.
Про це заявив голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі.
За його словами, виведення військ, які налічують близько 20-30 тисяч осіб, може затягнутися на дні чи навіть тижні.
Міллі вважає, що росія перекине сили на оборонні рубежі біля Дніпра.
"Я вважаю, що вони роблять це, щоб зберегти свої сили, щоб відновити оборонні рубежі на південь від річки, але це ще належить з'ясувати. Прямо зараз ранні індикатори говорять про те, що вони роблять те, що кажуть, і ми бачимо ці ранні індикатори", - заявив генерал США.
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