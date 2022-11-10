Шуляк назвала кількість знищеного та пошкодженого майна в Маріуполі [ Редагувати ]
На сьогодні через портал та застосунок "Дія" отримано 47 039 заяв з тимчасово окупованого Маріуполя про знищене та зруйноване майно.
Про це повідомляє голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк під час зустрічі з маріупольським міським головою Вадимом Бойченком.
"Виходячи з наданих інформаційних повідомлень загальна площа руйнувань у місті складає 2 926 909 кв. метрів. На жаль, ми розуміємо: цифри не остаточні, руйнувань в рази більше", - констатувала Шуляк.
Водночас вона запевнила, що триває робота з підготовки до другого читання законопроєкту №7198 про компенсацію за знищене та пошкоджене житло.
"Завдяки спільній роботі бачимо дієві механізми компенсації. Найближчим часом парламент розгляне цей законопроєкт і ми перейдемо від теорії до дії. Український Маріуполь обов’язково відновиться. У майбутньому він знову буде комфортним та безпечним. Над цим працюємо на всіх рівнях", - підсумувала політик.
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