Росіяни оголосили нову "столицю" окупованої Херонщини [ Редагувати ]
Адміністративною столицею окупованої частини Херсонської області після втечі російських військ з Херсона тимчасово стане Генічеськ. Про це заявив Олександр Фомін, який обіймає в окупаційній адміністрації посаду речника.
На сегодня временной административной столицей Херсонской области является Геническ. Там сосредоточены все основные органы власти.
Генічеськ розташований в районі Арабатської Стрілки на березі Азовського моря приблизно за 200 кілометрів від Херсона. Його населення - менше 20 тис. осіб.
Раніше у кремлі заявили, що втеча російських військ з Херсона на лівий берег Дніпра жодним чином не змінить статус анексованої Херсонської області. Речник путіна Дмитро Пєсков зокрема заявляв:
Это субъект Российской Федерации, этот статус законодательно определен и закреплен. Здесь нет и не может быть никаких изменений.
Херсон був єдиним обласним центром України, захопленим російською армією з початку повномасштабного вторгнення 24 лютого. Під час втечі окупанти повністю знищили енергетичну систему міста.
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