У Миколаєві сьогодні вночі орки поцілили у житловий будинок. У під'їзді зруйновані квартири з останнього по перший поверхи. Є і жертви. Відомо, що загинули шість мешканців, ще двоє постраждали. Пошуково-рятувальні роботи ще тривають, адже під завалами ще можуть бути люди. Більше про атаку - у сюжеті наших кореспондентів.

Этот угол меня прячет. Я сюда прыгаю. Это глухая стена. Я к ней.

Тетяна Олексіївна показує, як ховається зазвичай під час тривог у своїй спальні. Цієї ночі дісталося і її квартирі. Пенсіонерка дивом уціліла, але ударною хвилею вибило всі вікна, пошкоджено і меблі. Прилетіло у сусідню п'ятиповерхівку.

Тетяна Олексіївна, мешканка пошкодженої квартири:

Разбили у нас пятый этаж. Нашого дома. Этот мужчина - однокомнатная квартира. И в пятиэтажном доме на 5, 4 и 3 этаже того дома. Это этой ночью.

Приліт російської ракети відчули цієї ночі люди у всіх будинках навколо. Скільки квартир тепер без вікон - навіть порахувати поки не беруться. Потрощила у автівки в дворах.

Аркадій Дабагян, волонтер Червоного хреста:

Знову ворожі ракети прилетіли до цивільного спального району. Він густо населений людьми. 5-ти, 9-ти поверхівки тут. Цей район завжди вважався спальним.

О третій ночі, коли всі жителі району спали, російська ракета потрапила просто в п'ятиповерхівку. Замість одного під'їзду тепер величезна діра. Рятувальники обережно розбирають уламки бетону з надією знайти вцілілих людей.

Вже дістали тіла шістьох людей. Шістнадцятирічному юнаку - мешканцю зруйнованого під'їзду, дивом вдалося вижити. А ось його батьки, які спали в іншій кімнаті, загинули.

Віталій Кім, голова Миколаївської обласної військові адміністрації:

Шестирічний хлопець втратив батьків, він спав у сусідній кімнаті, з ним працюють зараз соціальні працівники. Він вижив, але втратив батьків. Було завдано не тільки по п'ятиповерхівці, але втрати саме в цьому місті. Миколаїв було вночі обстріляно ракетами С-300.

В цей спальний район прилетіла одна ракета, три інші - у передмістя на відкритій території.