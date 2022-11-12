"русский мир" помер: Подоляк про звільнення Херсона [ Редагувати ]
Жителі Херсона радіють звільненню свого міста від окупантів і тепло зустрічають ЗСУ. Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк у Twitter.
Це означає, що плани росії про так званий "русский мир" не здійснилися.
Подоляк порівняв, як жителі Херсона з протестами у лютому "зустрічали" російських окупантів, і як зараз вони радіють українським військовим. Він наголосив, що реакція українців говорить сама за себе.
рускій мір як експансія варварської культури, масових убивств, ненависті та брехні - помер. Його ненавидять.
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