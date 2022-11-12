В Херсон повернулися українські військові адміністрації [ Редагувати ]
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До Херсону повернулись й приступили до виконання обов'язків військові адміністрації. ДСНС розпочала розміновувати території.
Про це пише в Telegram-каналі заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.
"Пане президент (Володимир Зеленський, президент України, - ред.), згідно з вашим дорученням доповідаємо, що до міста Херсон прибули й приступили до виконання обов'язків ВА Херсонської області, ВА Херсона, ВА Херсонського району", - заявив голова ОВА Ярослав Янушевич.
Янушевич додав, що у Херсоні також приступили до виконання обов'язків Нацполіція та СБУ. Тим часом ДСНС проводить заходи з розмінування міста.
"Займаємось відповідним поверненням міста до звичайної життєдіяльності", - відзначив він.
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