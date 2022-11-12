У Херсонській області ЗСУ встановили контроль у 60 населених пунктах - Зеленський [ Редагувати ]
Джерело: Офіс президента України
Останніми днями українські військові встановили контроль у понад 60 населених пунктах Херсонської області.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський.
"Цього вечора Силами оборони України встановлено контроль більш ніж у 60 населених пунктах Херсонщини. Поліція розпочала стабілізаційні заходи. У самому ж Херсоні поліція також проводить стабілізаційні заходи", - зазначив президент України.
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