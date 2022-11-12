Харків'яни самотужки зібрали гроші на три ударні дрони, які можуть скидати на ворога невеликі бомби. Такі пристрої працюють в місцях, куди не дотягується артилерія. Пташки українського виробництва під назвою "Кажан" - вже в бойових підрозділах.

Як тренуються оператори ударних безпілотників під Харковом - бачила Світлана Шекера.

Це безпілотний літальний апарат українського виробництва. Його називають "Кажан". На три таких дрони харків'яни назбирали кошти самотужки, у соцмережах. І ось один з них вже на навчальному полігоні.

Влада, аеророзвідниця добровольчого підрозділу:

Це велика наша пташка, безпілотний літальний апарат, це дрон. Гексакоптер, так це бомбер, тобто він скидає бомби, він може нести на собі від двох до чотирьох або до шести зарядів, це залежить від типу боєприпасів.

Ось аеророзвідники прикріплюють до дрона умовні бомби. Насправді - це пляшки із водою. Вони мають схожий розмір і вагу. І тому саме їх використовують, аби точно змоделювати скидання боєприпаса на позначену точку.

Влада, аеророзвідниця добровольчого підрозділу:

Ми використовуємо макети боєприпасів саме такого зразку. Тобто просто пляшки з водою. Тому що один з видів боєприпасів, який ми будемо використовувати в бойових умовах - найбільш схожий саме на пляшки з водою. І за розміром, і за формою.

Дівчина прийшла до добровольчого підрозділу як медик. Та так захопилася цими пташками, що змінила спеціалізацію і стала оператором безпілотних літальних апаратів.

Влада, аеророзвідниця добровольчого підрозділу:

Мені дуже подобається, інакше мене б тут не було, і я розумію, що це результативна робота, і це має сенс. І тому ми і тренуємось багато, тому що хочеться робити багато, ефективно і розуміти, що коли ти їдеш на виїзд, то ти щось зробиш важливе.

Влада розпочинає, починала, як і всі, з маленьких мавіків. Великою пташкою керувати складніше. Треба багато чого знати. Та найскладніше - поцілити боєприпасом в ціль.

Влада, аеророзвідниця добровольчого підрозділу:

Тому що є особливості саме борта, там різні моменти з камерою, з тим, як треба виміряти дистанцію, як скорегувати себе після першого умовно скиду, так. І також дуже впливає вітер. Та погодні умови, висота. Тобто деякі просто фізичні характеристики.

Зліт. Приціл. І пляшки летять прямо в ціль. Коли все влучає - кажуть оператори - відчуття неперевершені.

Ну я не знаю, з чим це порівняти. Можливо той, хто полюбляє відео ігри, коли хіт до таргет, і ти такий, ну це неможливо з чимось порівняти, ну це типу джекпот, це дуже круто, особливо коли ти розумієш, що це наближає, ну наближає перемогу.

Тож тренуються оператори - увесь свій вільний час. У нельотну погоду - вивчають ринок безпілотників у Європі та США. І обов'язково - російські. Бо ворога треба знати досконально, розуміти, чого від нього чекати. І бути на крок попереду.