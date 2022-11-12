Президент Молдови привітала херсонців із визволенням міста [ Редагувати ]
Джерело: Reuters
Молдова солідарна з тисячами хоробрих херсонців, які святкують визволення міста.
Про це повідомляє президент Молдови Майя Санду.
"Над Херсоном знову майорить український прапор", - йдеться у повідомленні.
Санду заявила про солідарність Молдови з тисячами хоробрих херсонців.
Таким чином вона привітала місцевих, які святкують визволення міста.
по темі
У селі Милове на Херсонщині автомобіль підірвався на вибухівці, постраждали жінка та двоє дітей
У звільненому Береславському районі Херсонської області у погребі одного з будинків правоохоронці виявили останки цивільних тіл
Війська рф встигли відступити з правого берега Дніпра у Херсонській області, в полон узято мало окупантів
Відхід російських військ із Херсона був викликаний нездатністю підтримувати сили на західному березі Дніпра під ударами ЗСУ
Російське командування вирішило відвести окупаційні війська з Херсону на лівий берег Дніпра