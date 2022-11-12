Чи врятує свічка, якщо немає опалення? Анна Каменєва вирішила перевірити, чи можна обігрітися за допомогою свічок? А разом з тим, і зʼясувала, які вони бувають, чи шкідливі для здоров'я і чи можна свічку зробити із підручних матеріалів? Далі рубрика "Маєш знати, як зігрітися".

В темряві знайти сірники - це ще той квест…. Світла у нас тепер немає щодня по кілька годин.. І дуже часто - не по графіку. Та, самі знаєте. І знаєте через кого мусимо жити в темряві... Але у нас програма не про це. А про корисні поради, які допоможуть зігрітися.

І сьогодні говоритимемо про свічки. Які бувають? Парафінові, воскові, стеаринові, гелеві. Або навіть з картоплі чи апельсина. Скільки коштують? Які краще купувати? Та головне - чи можна ними зігрітися? Ну що, поїхали.

Ми зараз в магазині і саме тут шукатимемо наші різні свічки. Ось ми вже біля стелажа з ними. Тут їх дуже багато, вони різні, ну наприклад візьмемо оцю. Парафінова. Беремо.

А зараз ми на столичному ярмарку. Саме тут шукатимемо свічки з натурального бджолиного воску. Мені сказали, що їх можна знайти у продавців меду. От якраз дивіться, є, яка краса, витвори мистецтва...

От подивіться, це ручна робота. Виробник стверджує, що виготовлена з натурального воску, без жодних домішок. Загалом такі свічки вважаються найбільш екологічними, безпечними, без різкого запаху. От навіть зараз дуже приємно пахне. Цікаво, який буде запах, якщо її підпалити. Ну загалом виробник каже, що горітимуть такі свічки не менше 4 годин. І в загальному - свічки з натурального воску мають не горіти, а ніби як плавитися. От це і будемо перевіряти.

А полювати за свічками з рослинного воску будемо в інтернеті. Бо в звичайному магазині їх не так легко знайти. Тому, соцмережі, рятуйте. Загалом, такі свічки бувають соєві, кокосові, абрикосові. І як ствероджують виробники - пахнуть вони самі по собі досить приємно. От я знайшла соєву. Замовляємо. Ну і куди ж без творчості. Зробимо свічки своїми руками.

Бабусиних рецептів, як із 90-тих, в інтернеті повно. В Тіктоці піддивилася кілька варіантів. Спробую зробити і перевірити.

Отож, будуть у нас свічки з картоплі і апельсиину. І там, і там, нам знадобиться - олія. Почнемо з картоплі. Отак я її вже розрізала і ножем зробила заглиблення. В середину нього ставимо 3 сірники або можна використати голку, обмотану ватою чи якоюсь тканиною - наприклад, шматком непотрібної футболки. Вставляємо. І наливаємо олію. Готово. Тепер апельсин. Зрізаємо, обережно знімаємо шкірку. Оце і буде наш гніт. Наливаємо олії.

Ну от наші всі свічки. Гелева, парафінова, з бджолиного воску, соєва, і дві саморобні. Ну, горять майже однаково. Виробник каже, що горітиме безперервно півтори години. Ось ця, з бджолиного воску, дійсно ніби плавиться. Але і горить швидше за інші. Ось ці саморобні дуже коптять. Соєва - ароматизована і приємно пахне. Горить все гарно. Та чи безпечні такі свічки, якщо їх постійно палити? Питаємо у профі.

Гліб Репіч, біохімік:

Всі люблять вогонь. Коли там воно горить, всі суєтяться, бігають. Гелеву, до речі, я ніколи не палив. Зараз буде експеримент. Тут є якась мінеральна олія, о божечки. Да, це мінеральна олія, вазелін якийсь. В який додали спеціальні загущувач для масла і цей загущувач і перетворив цей вазелін на ось таке желе. Класна така да, але кіптяви щось тут надто багато. Якщо ми побачимо, що всередині свічки тут якісь пластикові квітки от коли воно, воно буде довго горіти так, але коли воно нарешті догорить ,до цих пластикових квіток ви думаю, здогадуєтесь, що буде тхнути.

По шкідливості особливих протипоказань нема. Але є нюанс. Будь-яка свічка вона трохи та утворює кіптяви. Особливо якщо холодний предмет помістити, бачите, у нас утворюється кіптява. Коли свічка горить в нормальному режимі, дивіться, вона майже не коптить, може трошечки. Але якщо ми охолодимо полум'я, зразу побачимо. Тобто це продукти неповного згорання парафіну. Якщо дуже багато і часто палити ці свічки, реальна кіптява вкриває меблі. Замість пилу у вас буде сажа.

Чим вони шкідливі для здоровʼя? Для органів дихання в першу чергу. Тобто це в загальному підвищує ризик захворювання саме нашої дихальної системи в першу чергу, ну і взагалі ні для кого не секрет, що наша тривалість і якість життя напряму залежить від чистоти повітря, яким ми дихаємо.

От перший висновок - краще часто не палити одразу дуже багато свічок. Або хоча б провітрювати приміщення після них. Але тоді питання - чи можна ними обігрітися? Перевіримо. Біля самих свічок, в принципі, тепло. Поставлю тут термометр.

Минуло 10 хвилин. Ну трошечки стало тепліше. Але це, можливо, через те, що я у великому приміщенні. А обігріти невелику кімнату чи намет - кілька свічок можуть. Дивіться як.

Ігор Молодан, експерт з виживання:

Можна зробити навіть такий свічковий обігрівач. Тобто робиться він з кількох глечиків керамічних. Ставимо посередині свічки і буде нагріватися, тобто поки нагріваються, видають свічки свою енергію, глечики нагріваються і звичайно, що десь через хвилин 20-30 вони вже починають видавати це тепло рівномірно. Купив 3 глечика різного розміру, у них уже є отвори, тобто сюди вставив штекер такий, закріпив їх і тепер вони вже можуть виконувати свій функціонал. До речі, вже глечик нагрівся. Можна потрогати його. Оце початкове тільки нагрівання, бо далі він ще буде нагріватися. Так, теплий. З приводу окопної свічки. Чи дійсно можна нею обігрітися? Вона видає більше тепла, звичайно, але вона і більше смердить і в неї більше копоті.

Ну а зараз ми приїхали до маленької майстрині. Віці 4 роки. І вона разом з батьками робить окопні свічки для наших захисників і вже зробили півтори тисячі. Ідемо на майстер-клас.

- Привіт. - Привіт. - Що ти, будеш мене вчити свічки робить? А це ти сама робила? - Это мама мне помагала. - А навчиш мене? – Угу. - А шо це тато робить? – Дрова. - А для чого? - Щоб свічки робити. Тато, стой. - Допомагатимеш мені. - Плита. А що на неї треба робить? - Запалювати. І ставити чайник. - Що в чайник треба покласти? – Воску. - А багато його треба туди класти? - До повної. - Давай попробую. Багато таких картоночок треба різати? - Багато. Тисячу. - Адля кого це ти свічечки це робиш? - Для наших захисників. Аважко робити такі свічки? - Дуже важко. - А хто тебе навчив? – Просто скручувати нада. Скручувати як кружок. – Ага, треба ще одну. - Щоб в баночку влізла. – А скільки ти вже свічечок зробила? Ти рахувала? - Ми уже мільйон робимо. - Мільйон зробили? – Да. – А ти щодня на такі свічки робиш? – Ні, не щодня. А то можна устати. Перерви ше бувають. - Треба ж перевірити чи працює. - Давай давай. - Ой як тепло. І нашим захисникам тепло. Але такі окопні свічки небезпечно використовувати в тих приміщеннях, де немає хорошої вентиляції. Тому краще в квартирах, будинках їх не використовувати.

Тепер ми з вами знаємо, як свічками можна обгрітися, які менше коптять, - тепер - ціни. Свічку парафінову, у магазині ми придбали за 115 гривень. Дивіться, при горінні в ній зʼявляється отака лунка. І світла від неї через це вже не так багато. Є і тонкі свічки з парафіну, вони дешевші. Можна і за 25 знайти. Але горять вони швидше.

Гелева свічка обійшлася нам в 135 гривень. Але насправді, вона коптила і має не дуже приємний запах. І, як на мене, вона більше для декору.

Свічка з бджолиного воску - на ярмарці ми взяли її за 100. Якщо чесно, палити навіть не хотілося! Подивіться, як вона вигоріла. І до речі, горіла - найшвидше з усіх.

Соєва - одна з найдорожчих. За цю ми віддали 212 гривень. І це ще не так багато. Вона ароматизована, тому пахне досить непогано. Її плюс у тому, що вона в скляній банці і віск нікуди не витікає.

Ну і наші свічки - із підручних матеріалів. Пахнуть не дуже. Але - якщо нічого немає - згодяться і такі.

Ну і наостанок вам ще кілька практичних порад. Щоб було менше кіптяви, треба трохи підрізати гніт. Отак. Якщо у вашій свічки, от як в мене, вже утворилася лунка, то запалювати її можна за допомогою спагетті. Щоб не обпекти пальці. Краще свічку не задувати. Бо тоді буде не дуже приємний запах. Можна просто накрити її спеціальним ковпачком. Або кришечкою, щоб перекрити доступ повітря. Якщо ви ставите кілька свічок ближче, ніж на 10 см одна від одної - вони згоратимуть швидше. І завжди памятайте правила безпеки. Не ставте запалені свічки біля одягу, штор, книжок чи легкозаймистих речей. Не залишайте її без нагляду - особливо якщо у вас є діти чи домашні тварини. І гасіть свічку перед тим, як вийти з кімнати або перед сном.