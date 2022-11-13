Україна менш ніж за два дні зібрала понад 120 мільйонів гривень, яких вистачить на закупівлю 12 морських ударних дронів. Про це заявив посол України в Туреччині Василь Боднар, пише Naval News.

Наприклад, литовський журналіст Андрюс Тапінас разом із жителями Литви зібрали 250 тисяч доларів, які через UNITED24 буде переведено на ці дрони.

За його словами, ціль флоту безпілотників - захистити воду українських морів, а також мирні міста від крилатих ракет російських військ. Флот безпілотників також може мати на меті захистити торгові судна від можливих російських атак.

Боднар також наголосив, що перші морські безпілотники отримають назви "Херсон", "Севастополь" та "Маріуполь".